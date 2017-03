Cây xăng đủ trò gian lận

Trạm xăng dầu Phước Tèo (ấp Tân Ba, thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị truy thu 145 triệu đồng do thu lợi bất hợp pháp và bị tước giấy phép sáu tháng (ảnh chụp chiều 20-8) - Ảnh: MINH ĐỨC



Truy thu hàng trăm triệu đồng thu lợi bất hợp pháp Từ đầu năm đến đầu tháng 7-2012, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Bình Dương do vi phạm đo lường (đong thiếu), ngoài bị phạt tiền (thường ở mức 25 triệu đồng) và tước giấy phép đến sáu tháng, còn bị truy thu số tiền thu lợi bất hợp pháp: doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Ngọc Thịnh (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) bị truy thu hơn 150 triệu đồng; doanh nghiệp tư nhân An Phước (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) bị truy thu hơn 130 triệu đồng và một số trường hợp vi phạm khác bị truy thu hàng chục triệu đồng.

Ngoài phạt tiền (hình thức phạt chính), tỉnh Bình Dương còn áp dụng hình thức phạt bổ sung: nhiều trường hợp vi phạm bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu đến sáu tháng và truy thu các khoản tiền thu lợi bất chính do gian lận gấp 5-10 lần tiền phạt.Tuy nhiên, những biện pháp này xem ra cũng chưa đủ sức răn đe và nhiều cây xăng vẫn tiếp tục móc túi người tiêu dùng.Ngày 20-8, bộ phận chức năng của Sở Khoa học - công nghệ tỉnh Bình Dương cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu sau khoảng hai tháng thanh tra. Một cán bộ lãnh đạo của sở khẳng định những trường hợp vi phạm sẽ được công bố khi cấp thẩm quyền có quyết định xử lý vi phạm.Thông tin ban đầu cho thấy đã phát hiện một doanh nghiệp đong thiếu cho người mua xăng đến 5,2% (cứ mua 100 lít xăng bị đong thiếu 5,2 lít, quy định cho phép sai số 0,5%).Kiểm tra mẫu xăng 92 mà doanh nghiệp này đang bán thì mức chất lượng (chỉ số octan) chỉ 87,1. Thậm chí, doanh nghiệp niêm yết giá bán xăng 92 nhưng thực chất bơm xăng 83 cho người tiêu dùng.Cũng trong đợt thanh tra nói trên, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện ba doanh nghiệp khác vi phạm về chất lượng. Trong đó một doanh nghiệp treo bảng bán xăng 92 trong khi mức chất lượng sau khi thử nghiệm chỉ đạt 83,7.Hai doanh nghiệp còn lại có cùng vi phạm là bán dầu DO loại 0,05% S (tức hàm lượng lưu huỳnh không được vượt quá 500mg/kg) và đây là loại được dùng cho giao thông đường bộ. Nhưng thực tế kiểm tra hàm lượng lưu huỳnh trong dầu cho kết quả: một mẫu chứa lưu huỳnh hơn 1.000mg/kg, mẫu còn lại là hơn 600mg/kg. Như vậy số dầu này không đạt tiêu chuẩn dùng cho giao thông đường bộ nhưng vẫn được bán ra thị trường, ăn gian chất lượng đối với người tiêu dùng.Ngoài ra, một số doanh nghiệp vi phạm sử dụng trụ bơm xăng dầu hết hạn kiểm định. Quy định hiện hành buộc cửa hàng bán xăng dầu phải bố trí công khai các bình đong đối chứng (bình chuẩn) để người tiêu dùng kiểm tra khi có nghi ngờ bị đong thiếu, nhưng có đến năm doanh nghiệp vi phạm điều kiện này trong đợt thanh tra vừa qua.Chiều tối 20-8, tại cây xăng của doanh nghiệp tư nhân thương mại Độc Lập (1 Độc Lập, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) nhộn nhịp người ra vào mua xăng dầu. Nơi đây thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần nên thường có nhiều công nhân mua xăng dầu.Tuy nhiên, gần đây cây xăng này chỉ còn hoạt động một trụ bơm xăng 92 và một trụ bơm dầu.Thắc mắc vì sao đông người mua xăng nhưng chỉ có một trụ bơm trong khi năm trụ còn lại im lìm, nhân viên ở đây nói do các trụ bơm hư hỏng. Qua quan sát có năm trụ bơm bị ngừng hoạt động do cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đóng dấu niêm phong.Ông Trần Văn Tùng - phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương - xác nhận cả năm trụ bơm đang sử dụng tại cửa hàng xăng dầu doanh nghiệp tư nhân thương mại Độc Lập bị niêm phong đều có vi phạm, cụ thể đong thiếu cho người mua trung bình 3,5%.Theo ông Tùng, đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý trường hợp vi phạm này. Ngoài việc tước giấy phép kinh doanh xăng dầu, chủ cây xăng trên có thể bị phạt tiền và truy thu do thu lợi bất hợp pháp lên đến 190 triệu đồng.Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, trong khoảng bảy tháng qua đoàn liên ngành của tỉnh đã kiểm tra 53 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kết quả phát hiện 23 trường hợp vi phạm. Trong đó có tám trường hợp vi phạm đo lường với mức đong thiếu thấp nhất 2% và cao nhất là 8,3%.Trường hợp đong thiếu ở mức 8,3% được phát hiện tại trụ bơm xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân An Điền (xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã bị phạt và truy thu tiền thu lợi bất hợp pháp đến hơn 269 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép đến sáu tháng.Cũng tại tỉnh Bình Dương còn nhiều trường hợp vi phạm bị truy thu do thu lợi bất chính trong kinh doanh xăng dầu lớn hơn gấp nhiều lần tiền phạt, đến hàng trăm triệu đồng. Đơn cử như doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phước Tèo (ấp Tân Ba, thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên) bị phát hiện sử dụng một trụ bơm đong thiếu 6% và một trụ bơm khác đong thiếu đến 7,2%.Do vi phạm này, giữa tháng 4-2012 UBND tỉnh Bình Dương phạt 25 triệu đồng và truy thu hơn 145 triệu đồng do thu lợi bất hợp pháp. Giấy phép kinh doanh xăng dầu cũng bị tước đến sáu tháng.Ông Huỳnh Tấn Phước (doanh nghiệp tư nhân Phước Tèo) giải thích rằng khi cơ quan chức năng kiểm tra, do các trụ bơm bị sét đánh trước đó nên đong đếm không chính xác. Ông Phước nhìn nhận phải nộp số tiền bị truy thu hàng trăm triệu đồng cũng rất “ê ẩm”.Ông Trần Văn Tùng cho biết qua theo dõi cho thấy lúc nào hoa hồng cho đại lý bán lẻ xăng dầu thấp thì tình trạng vi phạm, gian lận... có dấu hiệu nổi lên. “Nhưng chẳng lẽ cứ mức hoa hồng thấp là đè người tiêu dùng ra móc túi bất chính” - ông Tùng nói.