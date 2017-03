Chặn đứng dòng “vàng đen” xuất lậu!

Thời gian gần đây, tình hình khai thác, vận chuyển, buôn bán than trái phép, đặc biệt là tình trạng xuất khẩu “vàng đen” trái phép qua biên giới biển của tỉnh Quảng Ninh trở nên vô cùng nóng bỏng. Để kịp thời ngăn chặn tình trạng này, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chiến dịch “làm sạch vùng biển”.

Chỉ trong vòng 5 ngày (từ 6 - 10/4/2008), lực lượng này đã kiểm tra và bắt giữ hơn 100 phương tiện vận chuyển trên 100.000 tấn than có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chiến dịch “làm sạch vùng biển”

Gặp Đại tá Vũ Trọng Tiệp, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ninh, khi anh vừa đặt chân lên bờ sau 2 ngày “cưỡi gió, đạp sóng” cùng với cán bộ chiến sĩ của Hải đội II Biên phòng, quần nhau với hơn 100 chiếc tàu vận tải lớn nhỏ trong chiến dịch “làm sạch vùng biển”.

Anh cho biết, thời gian gần đây, tình hình khai thác, vận chuyển, buôn bán than trái phép, đặc biệt là tình trạng xuất lậu than qua biên giới trở nên trầm trọng. Để giảm nguy cơ “chảy máu” nguồn tài nguyên quý giá của đất nước, cuối năm 2006, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có Quyết định số 67/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng, trong đó có việc nâng thuế xuất than từ 0% lên 10%.

Mới đây nhất, tháng 2/2008, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) có văn bản xin Thủ tướng đồng ý tăng giá bán than. Hiện nay, giá than tại Quảng Ninh và giá than bên Trung Quốc có sự chênh lệnh khá lớn, bên cạnh đó, lợi dụng chính sách hoàn thuế, một số doanh nghiệp đã bán hoá đơn xuất than cho các chủ đầu nậu để ăn “hoa hồng” và tiền hoàn thuế... Điều đó đã khiến tình trạng vận chuyển, buôn bán than lậu trên biển diễn biến càng phức tạp, khó kiểm soát.

Ngay từ đầu tháng 4/2008, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ phối hợp cùng với Hải đội II Biên phòng tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia chiến dịch “làm sạch vùng biển”.

Để thực hiện thắng lợi chiến dịch này, đích thân Đại tá Vũ Trọng Tiệp xuống tàu để chỉ huy đội hình chiến đấu. Hải đội II Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã điều 4 tàu trung, cao tốc và 1 xuồng cao tốc với trên 40 cán bộ tham gia chiến dịch. Các đồn biên phòng tuyến biển, ngoài nhiệm vụ tăng cường kiểm soát khu vực vùng biển phụ trách, còn được lệnh sẵn sàng chi viện cho lực lượng cơ động trên biển để bắt giữ, xử lý các trường hợp vi phạm.

100% các phương tiện đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, các tàu chiến đấu của BĐBP tỉnh Quảng Ninh được lệnh xuất kích từng chiếc một và chỉ được xuất kích vào ban đêm. Khi hành quân, không được bật các loại đèn pha và chạy với tốc độ lớn. Mỗi chiếc cách nhau một khoảng cách nhất định để vừa “bọc lót”, vừa có thể hỗ trợ cho nhau lúc cần thiết.

Mờ sáng ngày 8/4/2008, lệnh xuất kích được Đại tá Vũ Trọng Tiệp truyền đến tất cả các thuyền trưởng thông qua hệ thống bộ đàm. Từng chiếc một lặng lẽ rời bến theo đúng kế hoạch đã được vạch sẵn. Sau hơn 3 tiếng xuất kích, chiếc tàu thứ nhất do Thiếu tá Nguyễn Văn Được, Hải đội phó Hải đội II, chỉ huy báo cáo về tàu trung tâm đã thấy một số mục tiêu đang neo đậu nép sát bên các hòn đảo thuộc vùng biển từ Cái Rồng ra đến Cửa Đại.

Đặc biệt, tại Cửa Mô đang có hàng trăm chiếc tàu chở đầy than neo đậu. Theo lệnh của Đại tá Vũ Trọng Tiệp, các tàu chiến đấu của Hải đội II biên phòng phối hợp với các đồn biên phòng trong khu vực, như đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia, tiến hành kiểm tra hành chính những tàu chở than này, nếu tàu nào đủ các loại thủ tục, giấy tờ thì cho đi, còn những tàu nào không đủ các giấy tờ pháp lý thì nhanh chóng dẫn giải về căn cứ.

Chỉ trong vòng 2 ngày, lực lượng tuần tra kiểm soát của Hải đội II biên phòng Quảng Ninh đã phát hiện và tạm giữ 104 chiếc tàu, thuyền đang chuyên chở trên 100.000 tấn than cám các loại và gần 1.000 tấn quặng sắt. Hầu hết số tàu này của các chủ tàu thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh...

Một điều khá bất ngờ là hầu hết các tàu khi được kiểm tra đều không có đủ các loại giấy tờ hợp lệ và vi phạm pháp luật. Nhiều tàu không có các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng trăm tấn than đang vận chuyển, một số khác thì vi phạm qui định chở quá số lượng hàng hoá cho phép ghi trên hoá đơn chứng từ.

Một số thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu không có bằng lái, chứng chỉ hành nghề hoặc để qua mắt lực lượng chức năng, các chủ tàu đã cho xoá hết số hiệu trên thân tàu...

Hiện nay, các cơ quan chức năng của BĐBP tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm trong việc xuất khẩu than trái phép ra nước ngoài. Được biết, đây cũng là đợt tạm giữ than lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh do lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Ninh thực hiện, qua đó góp phần ngăn chặn kịp thời dòng chảy “vàng đen” xuất khẩu trái phép ra nước ngoài./.