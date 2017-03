Chế biến, xuất khẩu cá tra: Rối vì lắm mối!

“Bốn tháng đầu năm 2013, chỉ có 121 DN tham gia xuất khẩu cá tra nhưng đến tháng 7 đã là 160 DN. Trong đó có khoảng 90 DN thương mại, không có nhà máy chế biến, chào bán cho đối tác cá tra phi lê mức giá dưới 2 USD/kg. Họ là tác nhân chính làm lộn xộn thị trường cá tra thời gian qua. Do đó, cần xem cá tra là ngành kinh doanh có điều kiện và chỉ DN có nhà máy chế biến, có vùng nuôi mới được cấp phép xuất khẩu” - ông Minh kiến nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, nói rõ: “Đầu tiên phải tổ chức lại thị trường xuất khẩu, mở rộng thêm các thị trường như Trung Quốc và Đông Âu, đặc biệt là Trung Quốc. Bên cạnh đó tổ chức lại sản xuất, kiểm soát tốt nguồn thu, đề nghị ngân hàng làm minh bạch, phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm nợ xấu trong ngành và tăng cường mối liên kết giữa người nuôi và sản xuất, xuất khẩu. Bộ NN&PTNT sẽ tăng cường quản lý giống, sản xuất nhiều giống cá tra có chất lượng, hai năm sản xuất giống một lần, làm sao đến năm 2015 thay thế toàn bộ giống cá tra không có chất lượng trên cả nước.

Tổng cục Thủy sản cho biết tính đến ngày 16-8-2013 sản lượng cá tra vùng ĐBSCL đạt hơn 770.000 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ 2012. Giá sản xuất 20.000-24.500 đồng/kg, giá nguyên liệu 20.500-22.000 đồng/kg. Với giá này người nuôi lỗ. VASEP thống kê được bảy tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 985 triệu USD, giảm 0,6% so cùng kỳ 2012 và giá xuất khẩu đang giảm đáng kể do có quá nhiều đầu mối tham gia xuất khẩu. Dự báo kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2013 đạt 1,7-1,8 tỉ USD. Hiện tỉ lệ nợ xấu lĩnh vực này là 1.033 tỉ đồng.

GIA TUỆ