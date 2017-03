Chê đối thủ để lăng xê mình: Khó xử!

Mới đây, trên một tờ báo chuyên về tiếp thị đăng một bài viết quảng cáo cho loại điện thoại mới của hãng S. Giới thiệu sản phẩm mới là chuyện bình thường nhưng bài giới thiệu này đã thực hiện so sánh điện thoại của hãng S. với một loại điện thoại của hãng A.

Khen trước, chê sau!

Bài quảng cáo nói trên đã so sánh trực tiếp hai chiếc điện thoại và bình luận rằng chiếc điện thoại của hãng S. “xuất sắc hơn”, “tính năng văn phòng vượt trội”, “rất nổi bật”, “phát huy hiệu quả tốt” và kết luận đây là “phiên bản hoàn hảo hơn”... Chiếc điện thoại của hãng A. được “khen vuốt” vài câu như chất lượng hình ảnh tốt hơn, trông thanh nhã hơn nhưng rồi bị chê thẳng thừng là... “không thể so sánh!”.

Trong khi đó, Luật Cạnh tranh xem việc quảng cáo với nội dung so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác là hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Việc này bị xem là trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp khác hoặc gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt đến 25 triệu đồng.

Hai sản phẩm trên đều đang được người tiêu dùng quan tâm, thậm chí có thể nói đang cạnh tranh sát nút nhau trên thị trường. Theo tiến sĩ luật Bùi Nguyên Khánh, Viện Nghiên cứu nhà nước và pháp luật, giới thiệu sản phẩm mà so sánh như kể trên là đã vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh.

Xử lý hơi “căng”

Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh chỉ cấm doanh nghiệp quảng cáo bằng cách so sánh hàng của mình với hàng của doanh nghiệp khác chứ không cấm người tiêu dùng so sánh trực tiếp các sản phẩm với nhau. Khi người tiêu dùng so sánh các sản phẩm, tư vấn cho bạn bè về tiêu dùng, về cách lựa chọn sản phẩm hoặc đưa ra ý kiến rằng sản phẩm này hơn kém so với sản phẩm khác... thì không bị xem là cạnh tranh không lành mạnh.

Bài quảng cáo so sánh nói trên được ghi chú là trích từ một trang web cá nhân. Do đó, một chuyên viên về quản lý cạnh tranh cho rằng nếu không chứng minh được hãng S. tổ chức thực hiện quảng cáo so sánh điện thoại với hãng A. thì không thể áp dụng Luật Cạnh tranh để xử phạt hãng S.!

Tuy nhiên, theo ông Khánh, điều “vớt vát” được là doanh nghiệp bị so sánh có thể yêu cầu xử lý đơn vị đưa thông tin so sánh và có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ông cho rằng khi đưa thông tin về sản phẩm lên các phương tiện truyền thông đại chúng thì phải tuân thủ quy định về quảng cáo. Theo đó, đơn vị đưa thông tin không được vi phạm quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Trước đây đã từng có nhiều trường hợp quảng cáo so sánh như so sánh sản phẩm bột giặt, phụ tùng ôtô, đệm, nước chấm... Tuy nhiên, những cách so sánh ngày càng linh hoạt hơn. Ví dụ, doanh nghiệp cóp nhặt những bài viết, những bài báo viết về sản phẩm A, cho thấy sản phẩm A không chất lượng. Sau đó, doanh nghiệp chỉnh sửa hình thức, tô đậm, đánh dấu, đóng khung và đặt những thông tin xấu này bên cạnh thông tin tốt về sản phẩm B của mình, đem phát tán cho người tiêu dùng.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng tất cả thông tin đều là bài viết đã đăng trên phương tiện truyền thông đại chúng chứ không phải do doanh nghiệp tự viết ra nên không nhận là quảng cáo so sánh. Doanh nghiệp bị so sánh có ấm ức nhưng cũng không biết làm sao để khiếu nại những vụ cạnh tranh không lành mạnh như trên.

Thậm chí như trường hợp so sánh điện thoại nói trên, nếu mượn tay người tiêu dùng để so sánh thì cũng chịu, Luật Cạnh tranh không xử được.