Chen nhau bán vàng giá rẻ

Từ sáng sớm, người dân đã chen lấn nhau

trước cửa hàng vàng chờ bán. Ảnh: Thanh Bình



Theo Thanh Bình ( VNE)



Sáng hôm qua khi giá vàng lên cao kỷ lục, với niêm yết mua vào bán ra đạt 28,6 - 29,15 triệu đồng mỗi lượng, thì người dân Hà Nội chen nhau vét sạch vàng của doanh nghiệp. Đến sáng nay, khi vàng "rơi" thảm hại, với giá thu gom xuống 24,8 đến 24,9 triệu thì người dân lại chen nhau đi bán.Từ lúc sáng sớm khi khi các cửa hàng tại Hà Nội chưa mở cửa, người dân đã đứng chen lấn nhau chờ chực bán, đặc biệt là tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý. Cũng là chen lấn nhau nhưng nét mặt ai cũng lộ nét căng thẳng chứ không hào hứng như sáng qua.Mở cửa lúc 9h02, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào - bán ra ở 25,50 - 26,50 triệu đồng, chênh lệch mua bán lên đến 1 triệu đồng. Giá doanh nghiệp thu gom giảm tới 3 triệu đồng so với hôm qua. Những tin đồn trước đó cho rằng doanh nghiệp không chịu thu mua khiến ngay khi cửa hàng mở cửa, người dân chen chúc nhau hòng kiếm được một suất bán.Tuy nhiên, mọi chuyện tệ hơn mong đợi của khách hàng, chỉ 5 phút đầu tiên sau khi mở cửa, giá thu gom của cửa hàng mất 200.000 đồng, xuống còn 25,30 triệu một lượng. Hơn nửa tiếng sau, giá mua vào thay đổi thêm 2 lần nữa, đứng ở 24,90 triệu đồng, giảm 3,6 triệu đồng so với mức đỉnh ngày 11/11.Cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu choán một vị trí đẹp trên phố Trần Nhân Tông. Ngay bên kia đường là cửa hàng của Công ty vàng bạc Phú Quý. Công ty này niêm yết ở 25,50 - 26,10 triệu đồng một lượng, với giá thu mua cao hơn các doanh nghiệp khác 600.000 đến 700.000 đồng. Trong cửa hàng, từng hàng dài người chờ đợi đến lượt bán. Bỗng dưng sáng nay, Phú Quý không thu mua Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nên khách hàng của Bảo Tín Minh Châu phía bên kia đường chỉ biết chép miệng tiếc nuối.Từ sáng, các cửa hàng đại lý của SJC Hà Nội treo giá ở 24,80 - 26,00 triệu đồng. Đến 10h35, theo đà tăng của thị trường quốc tế, giá doanh nghiệp bán ra tăng thêm 200.000 đồng trong khi niêm yết mua vào vẫn giữ nguyên.Trong khi đó, giá vàng thế giới bắt đầu tăng sau khi mở cửa ở mức trên 1.116 USD một ounce. Tính đến 11h12, mỗi ounce vàng tại châu Á có giá 1.120 USD. Quy ra tiền Việt theo tỷ giá trên thị trường tự do sáng nay là 19.500 mỗi USD, một lượng vàng thế giới có giá 26,47 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu).Trong số những người chen chúc nhau sáng nay, không ít người than trời vì đã trót mua với giá quá cao trên 28 triệu đồng ngày hôm qua. Bên cạnh đó, những người khác mua với giá dưới 25 triệu đồng thì tranh thủ bán dù hòa vốn hoặc thậm chí lỗ một vài trăm nghìn. Lượng bán quá đông nên nhiều cửa hàng chưa có tiền để trả ngay cho khách mà viết giấy hẹn sẽ trả tiền sau.Đại diện của các doanh nghiệp cho biết giá thu gom lao dốc một phần do người dân bán ra quá nhiều. "Hiện nay không ai điều tiết được thị trường. Chính yếu tố cung cầu là yếu tố chính điều tiết giá", đại diện của Công ty Vàng bạc đá quý PNJ nhận định.Riêng trong sáng nay, Công ty Phú Nhuận PNJ thu mua được tới 1.400 lượng từ người dân, trong đó, riêng thị trường Hà Nội đã chiếm tới gần 900 lượng vàng.