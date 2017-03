Chen nhau mua căn hộ giá hơn 200.000 USD

Ban đầu còn trật tự, sau đó tụ tập thành đám đông, hàng trăm người đã đến trụ sở văn phòng kinh doanh dự án The Vista, phường An Phú, quận 2, TP HCM tranh nhau đăng ký mua.

Anh Nguyễn Đông Vinh chờ nộp phiếu từ 9h sáng không chen chân vào được phải dạt ra ngoài thở, thắc mắc: "Sao giá bán đắt thế mà nhiều người ùn ùn đến mua?".

Đến cuối buổi sáng nay, chủ đầu tư The Vista là Capita Land vẫn chưa biết đã phát ra và nhận lại bao nhiêu phiếu đăng ký suất mua nhà của khách hàng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự kiến cuối giờ chiều nay mới có con số thống kê chính thức. "Lượng khách quá đông trong khi không đủ nhân viên phục vụ nên khó nắm được ngay số liệu", đại diện này giải thích.

Hôm qua là ngày khởi công The Vista, người ta đã chen chúc nhau để nhận trước phiếu đăng ký, với hy vọng đỡ phải mất thời gian xếp hàng trong ngày đầu khai trương nhà mẫu. Lực lượng Công an phường An Phú cùng với đội bảo vệ công ty đã được điều động để giữ trật tự cho khu vực cấp phiếu.

Mấy ngày trước đó, nhiều người có nhu cầu cũng đã rục rịch đến văn phòng kinh doanh để xin phiếu. Khảo sát của VnExpress sáng nay tại khu vực nộp phiếu đăng ký mua căn hộ The Vista, bên cạnh những khách hàng có nhu cầu thực sự, không ít người tụ tập trong đám đông đã được giới đầu cơ thuê với giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu bạc nhằm mục đích sang nhượng phiếu mua. Trong đám đông chờ đợi đến lượt mình đăng ký, thỉnh thoảng có người đến hỏi nhỏ khách: "Có cần phiếu không, tôi để lại cho".

Đây không phải là lần đầu tiên TP HCM diễn ra hiện tượng xếp hàng rồng rắn mua căn hộ cao cấp. The Manor của Bitexco cũng từng đón lượng khách hàng ồ ạt kéo đến mua nhà giữa tháng 3. Cách đây không lâu, dự án The Mansion của Công ty Khang Việt cũng xảy ra tình trạng tranh nhau mua căn hộ. Mỗi khi Phú Mỹ Hưng tuyên bố bán căn hộ, khách hàng cũng rồng rắn bốc thăm để được mua nhà cao cấp ở những vị trí đẹp.

Hầu hết giá trung bình của các căn hộ cao cấp này đều dao động 3,5-5 tỷ đồng hoặc vài trăm nghìn USD, hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập cao, doanh nhân, Việt kiều và người nước ngoài.

Đối với giới kinh doanh địa ốc TP HCM, hiện tượng chen nhau mua nhà cao cấp ngoài một phần là nhu cầu thực sự, còn có tác động của giới đầu cơ và không loại trừ trường hợp chủ đầu tư tạo cơn sốt ảo. Trao đổi với VnExpress, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản TP HCM Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, quá nhiều dự báo về việc thiếu nhà cho thuê cao cấp, thiếu cao ốc văn phòng trong thời kỳ Việt Nam trở thành thành viên WTO, đã tạo sức hút đầu tư vào bất động sản ngày càng nhiều. Thêm vào đó, việc các căn hộ cao cấp tung hàng và bán sản phẩm trong thời kỳ giá đất leo thang đã kéo theo làn sóng đầu cơ dâng cao.

Vì vậy, theo ông, không có gì lạ khi khách hàng ào ào tranh phiếu mua căn hộ. Trên thực tế, trong dòng người chen chúc đó, lượng người đầu tư hoặc đầu cơ chiếm số đông.

Ông Phạm Khánh Hưng, Phó giám đốc Công ty địa ốc Đất Xanh lại cho rằng, dù thị trường sôi động, nhưng nếu trong số khách hàng tranh nhau phiếu mua căn hộ có hiện tượng thuê mướn và sang nhượng phiếu là thiếu công bằng.

Theo ông, dưới góc độ marketing mà nói thì doanh nghiệp tạo nên được những hiện tượng tranh quyền mua căn hộ sẽ tác động tích cực đến thị trường chung và làm sôi động phân khúc thị trường nhà cao cấp. "Tùy quan niệm của mỗi doanh nghiệp mà họ có cách tiếp cận khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, làm thế nào để sản phẩm đến tay người tiêu dùng thực sự vẫn còn là câu hỏi lớn", ông Hưng nói.

The Vista có tổng cộng 5 block, 25 tầng, dự án được quảng bá rầm rộ bằng nhiều khẩu hiệu: Mang đến một phong cách sống hiện đại, văn minh; biểu tượng của cuộc sống... Tổng số vốn đầu tư khoảng 60 triệu USD