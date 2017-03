Chen nhau mua vàng: Dân mình liều thật!

Ngân hàng Nhà nước cho hay đó là do bị đầu cơ. Vàng trong nước đang bị làm giá và đã khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng. Nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, Ngân hàng Nhà nước cũng đã cho phép nhập khẩu vàng. Song đến ngày 28-9, giá vàng trong nước vẫn đắt hơn giá thế giới đến 2,5 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, tại Hà Nội, người dân vẫn chen nhau đi mua vàng. Ngay cả khi giá bán và giá mua vàng chênh nhau đến cả triệu đồng một lượng mà người dân cũng chồng tiền trước để lấy vàng sau. Đến nỗi giám đốc một DN kinh doanh vàng đã phải thốt lên: Sao dân mình liều thế. Xét cho cùng, ông này cũng thẳng thắn đưa ra nhận định là hoạt động kinh doanh vàng, nhất là vàng miếng đang bị buông lỏng từ lâu dù nó là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các DN, nhất là các tiệm vàng đang oanh tạc thị trường, luôn nắm đằng chuôi trong khi ngân sách Nhà nước bị thất thu thuế, còn người dân chịu thiệt thòi khi giá vàng có biến động lớn.

Còn ở các nước, người ta dân có tích trữ vàng khi thị trường bị loạn giá như chúng ta? Thực tế, vào bất kỳ cửa hàng kinh doanh vàng nào đều nhận thấy là không có bày bán vàng miếng. Lý do là vàng bị thuế cao, cả khi mua và bán cũng đều mất 10% thuế VAT trên giá bán. Có những quốc gia đưa việc kinh doanh vàng miếng vào đối tượng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chẳng hạn như Nga là 20%. Đó là lý do mà người dân nhiều nước không đủ can đảm để đầu tư, tích trữ vàng miếng. Và ở nhiều nước cũng không có chuyện lũng đoạn thị trường vàng như ở VN.

