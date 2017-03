Chênh lệch giá vàng co hẹp

Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng lúc mở cửa ở 37,05 - 37,35 triệu đồng mỗi lượng vàng, chênh lệch hai chiều lên tới 300.000 đồng. Ít phút sau, doanh nghiệp này đẩy chiều mua lên cao, 37,16 triệu đồng, còn giá bán lên nhẹ thêm 30.000 đồng.



Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), chiều mua vào từ khách đang ở khá cao so với các doanh nghiệp khác. Niêm yết bán hiện ở 37,36 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý có giá mua tương tự PNJ, còn bán ra cao hơn 10.000 đồng.









Doanh nghiệp trong nước không tăng giá theo quốc tế, khiến chênh lệch co hẹp. Ảnh: Anh Quân



Theo Thanh Bình (VNE)



Giá trong nước tăng nhẹ 150.000 đến 200.000 đồng so với sáng qua. Trong khi đó, thị trường quốc tế vừa có ngày tăng khá mạnh hàng chục USD một ounce. Nhờ đó, chênh lệch giữa hai thị trường co hẹp từ 4,5 xuống 3,8 triệu đồng sáng nay.Với giá này, thị trường trong nước đang ở mức cao nhất kể từ ngày 11/10. Các doanh nghiệp cho biết xu hướng của vàng SJC hiện nay là đi ngang, bất chấp việc vàng quốc tế biến động mạnh lên hay xuống. Đầu tư vàng kém hấp dẫn khiến lượng giao dịch liên tục giảm sút. Tại PNJ, hôm thứ tư công ty này chỉ mua bán được 730 lượng, thấp hơn 20% so với trung bình trong tuần.Sáng nay, thị trường chờ đợi phiên đấu thầu vàng lần thứ 66 của Ngân hàng Nhà nước. Hôm thứ ba, chào bán 15.000 lượng nhưng cơ quan này chỉ tiêu thụ hết 14.500 lượng vàng.