Chênh lệch giá vàng còn 1,8 triệu đồng

Thị trường vàng nhích nhẹ trong sáng thứ tư. Tại TP HCM, chiều bán ra đứng ở 43,75 triệu đồng, tăng trên dưới 100.000 đồng so với sáng qua. Chiều thu mua cách biệt tới 400.000 đồng so với bán.







Thị trường vàng trong nước tăng nhẹ trong sáng nay nhưng vẫn chậm hơn so với quốc tế. Ảnh: china-mike.com

Còn tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá bán lẻ vàng miếng SJC ở 43,55 - 43,75 triệu đồng, tăng nhẹ 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.Sacombank-SBJ điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở chiều bán ra, đưa niêm yết lên 43,70 triệu đồng vào đầu ngày hôm nay. Còn thu mua tăng tới 470.000 đồng lên 43,62 triệu đồng. Riêng với doanh nghiệp này, chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức thấp chỉ ở 80.000 đồng một lượng.Giá trong nước tăng không tương xứng với thế giới, khiến cho khoảng cách giữa trong và ngoài nước được thu hẹp. Nếu như hôm đầu tuần, vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới khoảng 3 triệu đồng, thì nay chênh lệch rút ngắn còn dưới 2 triệu đồng.Suốt một tuần vừa rồi, giá vàng trong nước chủ yếu ở dưới mốc 44 triệu đồng một lượng sau khi quốc tế điều chỉnh giảm mạnh. Việc vàng rẻ hơn nhiều so với trước khiến nhiều người chớp cơ hội đi mua.Còn sáng nay, thị trường vàng châu Á nhảy lên mức cao nhất suốt một tuần trong sáng thứ tư, sau khi tăng nhẹ trong ngày hôm qua. Những số liệu kinh tế lạc quan từ Mỹ và Đức giúp tạo lực đẩy cho thị trường.Tính đến 8h33 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng đạt 1.625,10 USD, tăng 9,70 USD so với mở cửa. Và so với cùng thời điểm hôm qua, giá tăng hơn 25 USD một ounce.Đồng euro cũng tăng giá so với đôla Mỹ hôm qua, sau khi châu Âu cam kết bơm thêm 150 tỷ euro (196 tỷ USD) vào Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhằm tăng cường sức mạnh đối phó với khủng hoảng nợ. Còn Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng tích cực trợ giúp thị trường trái phiếu. Tại Đức, chỉ số lòng tin doanh nghiệp bất ngờ tăng tháng thứ hai liên tiếp.