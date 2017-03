Chênh lệch giá vàng lại nới rộng, tỷ giá diễn biến trái chiều

Tập đoàn DOJI mở cửa với mức giá mua - bán vàng SJC ở 37,15 - 37,4 triệu đồng, riêng chiều bán giảm 160.000 đồng so với đóng cửa hôm qua.



Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có giá cao hơn DOJI, mua vào 37,2 và bán ra 37,45 triệu đồng. Tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý hiện niêm yết hai chiều lần lượt ở 37,17 - 37,4 triệu đồng.



Với mức giá này, thị trường hầu như không thay đổi nếu so với sáng qua. Trong khi cùng thời gian này, giá quốc tế đã giảm khoảng 25 USD, tương đương 630.000 đồng. Chênh lệch giữa hay thị trường tăng vọt lên trên 5,1 triệu đồng mỗi lượng - mức chênh lớn nhất trong gần một tháng qua.



Lý giải về động thái này, các doanh nghiệp vẫn cho biết giá khó giảm vì cung vàng hiện chủ yếu chỉ có từ vàng đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước. Tuy vậy, thực tế cho thấy nhu cầu mua của khách thời gian qua cũng không cao. Khảo sát tại các công ty vàng bạc đều cho thấy lượng giao dịch mỗi ngày chỉ lình xình ở mức thấp.



Từ cuối tháng 6 đến nay, thị trường dao động trong khoảng hẹp từ 37,1 đến 38,8 triệu đồng, khiến đa số khách chưa vội đưa ra quyết định bán hay mua. Đại diện một doanh nghiệp chuyên bán vàng nhẫn tại Hà Nội cho biết khách đến cửa hàng đa số là khách lẻ, rất hiếm người giao dịch khối lượng lớn.



Còn trên thị trường ngoại tệ, các ngân hàng đang thể hiện nhu cầu mua bán khác nhau, nơi tăng giá, nơi giảm trong sáng nay. Vietcombank tăng niêm yết bán từ 21.090 lên 21.120 đồng. Giá thu mua cũng tăng 30 đồng.



Ngược lại, Eximbank liên tục giảm giá bán từ đầu tuần, từ 21.150 đồng xuống 21.130 đồng vào hôm qua và 21.110 đồng sáng nay. Chiều thu mua tại đây đã giảm 50 đồng so với đầu tuần, hiện ở 21.020 đồng.



Nằm trong nhóm các ngân hàng có mức giá bán thấp nhất sáng nay, ACB và Vietinbank niêm yết ở 21.100 đồng, tuy nhiên chiều mua của Vietinbank lại tăng 10 đồng so với hôm qua lên 21.035 đồng.



Trên thị trường tự do, sau khi hạ 50 đồng trong ngày hôm qua, giá bán USD hạ tiếp 20 đồng sáng nay còn 21.250 đồng. Chiều thu mua ở mức 21.210 đồng đổi một đôla Mỹ.





Theo Thanh Bình (VNE)