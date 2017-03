Chênh lệch giá vàng tăng mạnh

Giá vàng thế giới vừa có phiên rơi mạnh nhưng các doanh nghiệp trong nước lại điều chỉnh tăng khiến chênh lệch giữa 2 thị trường lên mức cao nhất trong lịch sử. Trong khi đó, tỷ giá đôla Mỹ cũng tiếp tục leo thang trên thị trường tự do.







Theo Thanh Bình (VNE)



Mở cửa, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng ở 37,83 -38,33 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, chiều bán tăng mạnh 230.000 đồng. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), lúc 9h30 vàng SJC được mua vào ở 37,70 triệu đồng, bán ra 38,30 triệu đồng mỗi lượng, riêng chiều bán có thêm 140.000 đồng so với chiều qua.Tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý còn để giá cao hơn DOJI 20.000 đồng ở mỗi chiều, lần lượt niêm yết ở 37,85 - 38,35 triệu đồng.Vàng trong nước đi lên bất chấp thực tế giá thế giới vừa trải qua một phiên giảm mạnh tới 3%. Theo đó, mở cửa ngày ở 1.252 USD, đến cuối phiên châu Mỹ mỗi ounce chỉ còn trên 1.223 USD một ounce.Nếu quy ra tiền Việt, một lượng vàng thế giới hiện nay chỉ tương đương 31,3 triệu đồng (chưa bao gồm thuế phí). Chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước lên 7 triệu đồng, mức cao chưa từng có trong lịch sử.Trước đó, có những kỳ vọng cho rằng sau 30/6, giá vàng trong nước sẽ dần dần co hẹp so với thế giới. Đã một tuần trôi qua nhưng chênh lệch này lại có dấu hiệu giãn rộng.Trong khi đó, tỷ giá ngày cuối tuần tiếp tục "căng" khi đôla ngân hàng vẫn kịch trần ở 21.246 đồng. Từ hôm qua, Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước cũng bán đồng bạc xanh với giá ngang ngửa các nhà băng thương mại. Trên thị trường tự do, đôla tiếp tục đà tăng của hai ngày trước đó, giá bán đã được các điểm thu đổi tăng vọt lên 21.750 đồng, thêm 150 đồng so với cuối chiều hôm 5/7.Trên thị trường quốc tế, đúng như dự đoán của giới phân tích, số liệu việc làm vào ngày thứ Sáu của Mỹ đã dìm giá vàng xuống sâu. Trong tháng vừa rồi, nước Mỹ có thêm 195.000 việc làm mới, vượt xa cả dự đoán của giới phân tích. Khi kinh tế, việc làm khởi sắc, nhà đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ có cơ sở để kết thúc sớm gói nới lỏng trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng hiện nay.Đây là tuần thứ 3 liên tiếp vàng giảm giá. Trong quý II, giá vàng giảm mạnh nhất trong lịch sử, với mỗi ounce bốc hơi 23% giá trị. Hiện thị trường cách không còn xa so với mức đáy 3 năm lập hôm 28/6, ở 1.180,71 USD một ounce.