Chênh lệch giá vàng tiếp tục thu hẹp

Tập đoàn DOJI sáng nay niêm yết giá vàng miếng SJC 37,27-37,33 triệu đồng một lượng, tăng 10.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với sáng hôm qua. Đây cũng là mức giá của Công ty Đầu tư vàng Phú Quý cùng thời điểm.



Riêng giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ lúc 9h đắt hơn hai đơn vị trên 10.000 đồng cả mua và bán, lên 37,28-37,34 triệu đồng. Biên độ mua bán duy trì 60.000 đồng.







Thị trường trong nước thời gian qua khá lặng sóng. Trong tháng 10, ngoại trừ phiên giảm hơn 600.000 đồng hôm 2/10, giá gần như dao động trong biên độ hẹp vài chục nghìn đồng. Do đó, giao dịch cũng rất trầm lắng khi các doanh nghiệp lớn cho biết mỗi ngày mua bán chỉ vài trăm lượng.Thay vì trước đây, mãi lực lớn nên giá SJC thường có xu hướng tăng nhanh, giảm chậm hơn thế giới thì nay đã ngược lại. Nhờ đó, độ vênh giữa giá trong và ngoài nước những ngày vừa qua liên tục được co hẹp.Đến sáng nay, giá quốc tế đứng lại mốc 1.353 USD, tương đương 34,47 triệu đồng, chỉ còn rẻ hơn vàng SJC khoảng 2,8 triệu đồng. So với độ vênh kỷ lục gần 7 triệu đồng hôm giữa tháng Tư, hiện khoảng cách này đã giảm khá mạnh.Trên thị trường ngoại tệ, giá mua bán USD của các ngân hàng tiếp tục duy trì mức ổn định. Mỗi đôla Mỹ đầu ngày được Vietcombank bán ra 21.115 đồng, còn giá mua vào vẫn là 21.075 đồng.Các ngân hàng ACB, Eximbank niêm yết giá bán lần lượt 21.120 và 21.125 đồng. Giá mua dao động 21.060-21.065 đồng.