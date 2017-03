Chênh lệch vàng nội ngoại giãn rộng 4,7 triệu đồng

Tại Hà Nội, giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết đầu ngày phổ biến quanh 37,10-37,26 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng cả chiều bán và mua so với sáng 11/10.



Trong khi đó, Công ty đầu tư Vàng Phú Quý giảm giá mua vào 70.000 đồng so với sáng qua, xuống 37,17 triệu đồng, còn bán ra rẻ đi 60.000 đồng, đứng tại 37,25 triệu đồng.









Cùng thời điểm, tại TP HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố giá vàng SJC 37,05-37,30 triệu đồng, giảm lần lượt 120.000 đồng và 30.000 đồng mua vào, bán ra so với hôm qua. Nếu so với mức đầu tuần, mỗi lượng vàng hiện nay thấp hơn trên dưới 300.000 đồng.Mức giảm của giá vàng trong nước sáng nay khá khiêm tốn so với đà đi xuống của thế giới. Mỗi ounce chốt phiên Mỹ cuối tuần mất tới 13 USD, tương đương hơn 300.000 đồng tiền Việt. Do đó, khoảng cách giữa vàng nội và ngoại lại nới rộng lên 4,7 triệu đồng so với mức 4,5 triệu của ngày hôm qua.Nhu cầu mua bán của nhà đầu tư và người dân tuần qua sụt giảm. Theo ghi nhận của PNJ, lượng giao dịch bình quân trong những ngày gần đây chỉ đạt khoảng trên dưới 700 lượng thay vì con số hơn 900 lượng của tuần trước đó. Tuy nhiên, xu hướng mua và bán đang dần cân bằng hơn.Trên thị trường ngoại tệ, giá đôla Mỹ trong ngân hàng đang ổn định. Theo đó, mỗi đôla Mỹ bán ra được các nhà băng giữ quanh mức 21.125 đồng. Còn thu mua dao động quanh 21.070-21.080 đồng ăn một USD.