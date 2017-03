Chênh lệch vàng trong, ngoài nước còn 300.000 đồng

Sáng cuối tuần, các thương hiệu vàng lớn đồng loạt đưa giá bán vàng về vùng 45,3 triệu đồng, giảm nhẹ 100.000 đến 150.000 đồng so với hôm qua. Niêm yết mua vàng tiếp tục được duy trì cách biệt 300.000 đồng so với bán, ở quanh 45 triệu đồng.









Tập đoàn DOJI báo giá mua và bán vàng lúc 9h sáng ở 45,10 - 45,30 triệu đồng, giá mua và bán giảm lần lượt 50.000 - 150.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Tỷ giá liên ngân hàng đứng yên tại 20.803 đồng ăn mỗi USD sau khi tăng 15 đồng vào hôm qua.Niêm yết mua và bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ở 21.005 - 21.011. Trong khi đó, giá thực tế mà các ngân hàng bán đôla Mỹ cho nhau đứng ở 21.400 đồng một USD. Nếu quy theo mức tỷ giá thực này, hiện giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới khoảng 300.000 đồng mỗi lượng, không tính chi phí vận chuyển gia công dập đúc vì vàng bình ổn được lấy từ kho vàng của các ngân hàng.Còn nếu tính sát sao cả các chi phí trên, bao gồm 3 USD tiền vận chuyển, 50.000 đồng phí gia công, lãi suất ngân hàng thời gian chờ dập đúc, thì vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới vài chục nghìn đồng.Trước đó, hôm 6/10 Ngân hàng Nhà nước đã tung ra hàng loạt biện pháp bình ổn thị trường với mục đích đưa chênh lệch vàng nội và ngoại từ trên 1,5 triệu đồng về dưới 400.000 đồng mỗi lượng.Còn thị trường vàng quốc tế đi xuống sau khi chạm mức cao nhất của 5 tuần lễ, sau khi có những mối lo ngại mới cho rằng khủng hoảng nợ tại châu Âu có thể làm ảnh hưởng đến đà tăng trưởng toàn cầu.Tại Italy, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng lên mức kỷ lục trên toàn khu vực. Ngoài ra, sự phục hồi của đồng đôla Mỹ cũng khiến nhu cầu mua vàng như một kênh thay thế giảm sút. Hợp đồng giao tháng 12 giảm 0,1% xuống còn 1.747,20 USD mỗi ounce tại sàn giao dịch hàng hóa Comex tại New York.Vàng giao ngay chốt tuần ở 1.743,40 USD, mất 2,30 USD so với đầu ngày. Dù giảm nhẹ vào ngày thứ sáu, tổng cộng tuần vừa rồi giá vàng vẫn tăng 6,8%, mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2009.Trước đó, thị trường lên mức cao nhất kể từ ngày 23/9 ở 1.754 USD hôm thứ năm khi các nhà lãnh đạo châu Âu tiến gần hơn đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ.Theo Thanh Bình (VNE)