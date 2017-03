Chỉ được xuất khẩu than chất lượng thấp qua TKV

Ngày 22/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về việc xuất khẩu than chất lượng thấp (độ tro ≥ 39,5%) qua cảng Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 12/2008, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành quy chế xuất khẩu than chất lượng thấp qua cảng Vạn Gia theo nguyên tắc bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, chỉ có một đầu mối xuất khẩu là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - TKV phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý nguồn than được xuất khẩu theo quy định.

Trước mắt, Phó Thủ tướng cho phép TKV được xuất khẩu than chất lượng thấp (độ tro ≥ 39,5%, trị số tỏa nhiệt toàn phần khô ≤ 4.600 cal/g), qua cửa khẩu Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh, hằng tháng báo cáo việc thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo TKV triển khai, thực hiện Quy chế xuất khẩu than chất lượng thấp nêu trên để rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý các bước tiếp theo. TKV căn cứ vào nhu cầu sử dụng than trong nước để lập kế hoạch khai thác, đáp ứng nhu cầu trong nước, hạn chế xuất khẩu

Theo Cổng TTĐT Chính phủ