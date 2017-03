Chi phí tiêu cực chui vào giá hàng hóa?

Lạm phát thấp kiểu thế này là không mong muốn Lạm phát thấp có lợi và mang lại niềm vui cho người tiêu dùng, cải thiện sức mua. Tuy nhiên, cần thấy rõ bản chất của lạm phát quá thấp ở ta hiện nay không phải là do năng suất, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh được nâng lên, làm chi phí sản xuất và giá thành hạ mà do thu nhập hạn chế làm người dân thắt lưng buộc bụng. Luồng vốn bị thu hẹp làm doanh nghiệp cắt giảm quy mô sản xuất, chi tiêu công hạn chế… nên đã làm giảm sức ép tăng giá. Như vậy, giảm được lạm phát thấp bằng cách này rõ ràng là không bền vững, không mong muốn. PGS-TS NGÔ TRÍ LONG, chuyên gia kinh tế Lạm phát thấp còn kéo dài CPI tăng thấp nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. CPI năm 2015 sẽ tiếp tục ở mức thấp, có thể dao động 2%-3%. Nguyên nhân là do chính sách tài khóa thắt chặt sẽ được duy trì, kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn, giá dầu giảm được dự báo là kéo dài trong một thời gian. Mức lạm phát thấp này sẽ kéo dài trong một số năm và cũng có nhiều khả năng sẽ là suốt giai đoạn 2016-2020. Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính NGUYỄN NGỌC TUYẾN Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 12-2014 so với tháng 12-2013 tăng 1,84%; kéo theo CPI cả năm 2014 so với cùng kỳ chỉ tăng 4,09%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 6,6% của năm 2013.