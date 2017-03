Chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng vào những tháng tới

Đáng chú ý trong bản báo cáo này, Ủy ban cho rằng mặc dù lạm phát tháng 7 giảm 0,29% so với tháng trước và là tháng thứ hai liên tiếp có mức lạm phát âm, tuy nhiên tính theo lạm phát cơ bản (loại trừ yếu tố lương thực, thực phẩm và xăng dầu) thì lạm phát tháng 7 vẫn tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ủy ban cho rằng chính sách tiền tệ không phải là nguyên nhân làm cho giá hàng hóa và dịch vụ giảm trong những tháng gần đây. Như vậy, về bản chất việc CPI giảm thấp trong thời gian qua đang dựa nhiều vào các yếu tố bên ngoài (giá lương thực, thực phẩm và xăng dầu) nên việc lạm phát giảm thấp sẽ chỉ mang tính tạm thời.

Ủy ban nhận định hiện tượng CPI giảm trong hai tháng vừa qua là dấu hiệu rất đáng quan tâm. Tuy nhiên, với xu hướng tăng giá hàng hóa trên thị trường quốc tế cũng như áp lực lạm phát nhập khẩu từ Trung Quốc vào quý IV, nhiều khả năng CPI sẽ tăng lại vào những tháng tới và lạm phát cả năm dự báo khoảng 5%.

AT