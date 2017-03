Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 lại tăng cao

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 đã tăng ở mức kỷ lục 2,91% so với tháng 11, tăng 12,63% so với tháng 12-2006, đưa CPI bình quân năm 2007 lên mức 8,3% so với năm 2006.

Giá lương thực, thực phẩm vẫn tiếp tục tăng mạnh. Chính sự tăng giá của nhóm lương thực, thực phẩm đã đẩy CPI tháng 12 lên cao bởi nhóm này chiếm tới 43% trong tỷ trọng tiêu dùng. Góp phần vào việc CPI tăng kỷ lục còn có nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng bao gồm sắt, thép, tiền thuê nhà, chất đốt... Với mức tăng 12,63%, CPI tháng 12-2007 là mức tăng cao nhất kể từ 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, nếu theo cách so sánh quốc tế thì CPI năm 2007 là 8,3%, vẫn thấp hơn mức tăng trưởng GDP dự kiến là 8,5%. Q. TRUNG