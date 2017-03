Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 hạ nhiệt

Tính chung tám tháng đầu năm, CPI cả nước tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2010. Đây là lần đầu tiên trong vòng 11 tháng qua (từ tháng 9-2010) mức tăng CPI từng tháng dưới 1%, cho thấy lạm phát bắt đầu xu hướng giảm dần.

Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, hầu hết các mặt hàng đều tăng giá. Trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn có mức tăng mạnh nhất, 1,35% so với tháng 7. Sau nhóm này là nhóm giáo dục tăng 1,13%. Đối với vàng, chỉ số giá tháng này tăng 8,7% so với tháng 7 và tăng 47,63% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số giá đôla Mỹ chỉ tăng 0,26%.

T.HẰNG - T.PHƯƠNG