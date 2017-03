Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 TP.HCM tăng 3,13%

Trong 11 nhóm hàng hóa tính CPI chỉ có bốn nhóm hàng tăng. Tăng mạnh nhất là nhóm giáo dục 57,2%, nguyên nhân là do tháng 9 là tháng bước vào năm học mới, hầu hết các trường và cơ sở dạy nghề đều đồng loạt điều chỉnh khung học phí mới. Tăng cao thứ hai là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,69%, chủ yếu là do tăng phí bảo hiểm y tế của công chức, lao động tự do theo lộ trình tăng lương của Chính phủ. Tăng cao thứ ba là nhóm nhà ở và điện nước tăng 0,84% do tác động từ việc giá gas tăng.

TÚ UYÊN