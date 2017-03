Chỉ số giá tiêu dùng thấp nhất trong 15 năm qua

Ngày 24-12, Tổng cục Thống kê đã họp báo công bố chỉ số CPI năm 2015. Theo đó, CPI tháng 12 tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2014, đánh dấu mức thấp nhất trong vòng 15 năm. CPI bình quân năm 2015 so với năm 2014 tăng 0,63%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5% của Quốc hội đặt ra.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có bảy nhóm tăng với mức tăng không đáng kể, trong đó hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,16%. Đây cũng là nhóm chiếm số lớn nhất trong rổ tính CPI (xấp xỉ 40%).

Chỉ số giá nhóm này tăng so với tháng trước chủ yếu do các thương nhân thu gom lúa gạo cho hợp đồng xuất khẩu sang Indonesia và Philippines và nhu cầu cho chế biến phục vụ hàng tết Nguyên đán bắt đầu tăng, đặc biệt tăng nhiều ở các tỉnh vùng duyên hải miền Trung và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng tăng giá cao hơn tháng trước do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào tháng cuối năm chuẩn bị hàng tết như thịt bò, hải sản tươi sống với mức tăng từ 0,22% đến 0,98%.

Trong khi đó, tháng 12 cũng ghi nhận có bốn nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm là bưu chính viễn thông giảm 0,03%; giao thông giảm 1,57%, văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,05%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,1%. Nguyên nhân là do giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm liên tiếp, dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu giảm 3,39% so với tháng trước. Giá dịch vụ giao thông công cộng giảm 0,23% do một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá cước theo yêu cầu của Sở GTVT các tỉnh, TP.