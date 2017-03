Chỉ số tiêu dùng tháng 6 chỉ còn 2,14%

Tốc độ tăng trưởng GDP sáu tháng của cả nước đạt 6,5%. Đây được xem là tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực trong sáu tháng qua.

Cũng theo báo cáo này, trong sáu tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,5 tỷ USD, tăng 32,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu là 6,8 tỷ USD, giảm 11,3% so với tháng 5. Như vậy, nhập siêu tháng 6 là 1,3 tỷ USD, giảm hơn một nửa so với tháng trước (2,85 tỷ USD).

Đáng chú ý nhất là trong sáu tháng qua, thu hút đầu tư nước ngoài tăng rõ rệt. Cụ thể, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 31,6 tỷ USD, tăng ba lần so với cùng kỳ, trong đó mức thực hiện đạt 4,9 tỷ USD, tăng 37,6%. Tổng giá trị vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) đạt 1,3 tỷ USD.