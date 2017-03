Chi tiền tỷ bảo hộ thương hiệu địa phương

Nhiều địa phương trong cả nước bắt đầu bảo hộ và phát triển các thương hiệu đặc sản của mình sau một thời gian dài để doanh nghiệp tự bơi.

Chi tiền tỷ cho thương hiệu

Đi đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là tỉnh An Giang. Tỉnh này đầu tư hơn hai tỷ đồng để vạch ra lộ trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề đăng ký nhãn hiệu. Lộ trình này triển khai song song với chương trình do Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì. Tỉnh hỗ trợ 50% chi phí đăng ký nhãn hiệu, 80% cho việc đăng ký nhãn hiệu tập thể của các làng nghề đăng ký trong nước và cả nước ngoài.

Hiện tại An Giang có 654/947 nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận. Cùng lúc, tỉnh An Giang phối hợp các chương trình khác như hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ từ chương trình khuyến công, chương trình hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế... và các doanh nghiệp đóng góp khoảng 850 triệu đồng để thúc đẩy chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Trước đó, tỉnh Trà Vinh cũng phát triển các quyền đăng ký thông qua Quỹ Nông nghiệp quốc tế (IFAD). Tổng vốn đầu tư cho một xã có dự án thấp nhất là 2,7 tỷ đồng, hiện đã triển khai chương trình ở bảy huyện, 30 xã thuộc Trà Vinh.

Ngoài ra, nhiều tỉnh khác cũng đang có chính sách đầu tư, thậm chí có nơi còn đứng ra giành lại thương hiệu có nguy cơ bị nẫng tay trên. Đơn cử như tỉnh Long An với thương hiệu rượu Gò Đen mới được xác lập. Cách đây hai năm, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Long An đã đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Rượu đế Gò Đen nổi tiếng của Long An. Thế nhưng trước đó, nhãn hiệu này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho một doanh nghiệp ở TP.HCM. Sở KHCN đã khiếu nại đòi lại nhãn hiệu Rượu đế Gò Đen. Qua một thời gian dài tranh chấp, cuối cùng nhãn hiệu tập thể Rượu đế Gò Đen mới được trao trả lại chủ sở hữu là Hội Sản xuất rượu đế Gò Đen (Long An).

Bảo hộ để sản phẩm có giá

Theo ông Thạch Phu My, Chủ nhiệm Hợp tác xã dừa sáp Hòa Tân (Trà Vinh) - đơn vị đang có dự án xin sở hữu độc quyền nhãn hiệu dừa sáp, việc xin sở hữu nhãn hiệu ở một địa phương dù là hết sức khó khăn mà cụ thể là các vấn đề về thủ tục và mạng lưới trồng trọt. Tuy nhiên, khi có được nhãn hiệu rồi, các sản phẩm sẽ có giá hơn, cạnh tranh tốt trên thị trường và không bị tranh chấp với các địa phương khác.

Ông Nguyễn Văn Chiến, doanh nghiệp đầu tiên của Long An đăng ký sở hữu thương hiệu sản phẩm chanh không hạt Vica, cho biết đây là thương hiệu chanh không hạt đầu tiên ở tỉnh Long An có mặt ở nhiều thị trường quốc tế như Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc, Trung Đông, Singapore... Sản phẩm địa phương nào muốn phát triển cũng cần có thương hiệu. Khi có thương hiệu rồi, người ta biết đến doanh nghiệp và biết đến sản phẩm của doanh nghiệp đó. Lúc đó, các sản phẩm làm ra chắc chắn được tiêu thụ mạnh hơn.

Dù vậy, theo nhận xét của một doanh nghiệp địa phương, hạn chế hiện nay là nhiều người dân còn bị hạn chế thông tin thị trường, thiếu bài bản kinh doanh. Do đó, muốn thương hiệu phát triển mạnh, các ngành chức năng cần phải xây dựng và vận hành chương trình hỗ trợ tạo dựng thương hiệu nhằm giúp người dân tiếp cận thị trường.