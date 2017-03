Chiến lược của công ty CP không đổi

Khó bình ổn giá thịt heo Ngày 2-8, Bộ NN&PTNT đã có cuộc họp với DN chăn nuôi phía Nam nhằm bình ổn giá thịt heo, gà từ đây đến cuối năm. Theo nhiều DN, hiện chăn nuôi đang có lãi nhưng thị trường còn nhiều khó khăn khi lãi suất ngân hàng cao, dịch bệnh hoành hành... Thậm chí ông Chung Kim, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Kim Long, cho hay với nhiều vướng mắc như trên, việc bình ổn giá thịt heo từ đây đến cuối năm sẽ không khả thi. Theo Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, cơn sốt giá về thực phẩm, nhất là đối với thịt heo vừa qua bộc lộ sự yếu kém của ngành chăn nuôi. Từ một ngành có nhiều lợi thế trong nông nghiệp nhưng đến nay chăn nuôi tụt hậu khá xa so với các ngành khác. Hiện chăn nuôi không có sản phẩm xuất khẩu nhưng một năm mất nhiều tỉ USD để nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. CP Việt Nam là công ty cổ phần nên việc lên sàn tại thị trường chứng khoán Hong Kong là điều bình thường. Còn lý do quyết định bán CP Việt Nam cho CPP vì đây là nơi trả giá cao nhất. Nói là mua bán nhưng sự việc diễn ra trong nội bộ tập đoàn, do đó chiến lược, kế hoạch của CP tại VN không hề thay đổi. Vị trí chủ tịch, tổng giám đốc của CP Việt Nam vẫn là những người cũ. Ông Jirawit Rachatanan, Phó Tổng Giám đốc CP Việt Nam