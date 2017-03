Chiều 27/11: Giá vàng giảm 1,65 triệu đồng/lượng

Vào đầu giờ chiều, giá vàng trong nước được hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội điều chỉnh giảm 1.650.000 đồng/lượng.



Vàng thế giới lao dốc.



Theo Hà Linh ( VNN)



Cụ thể, tới 14h45 phút chiều 27/11, giá vàng miếng SJC của Phú Quý được giao dịch ở mức 27 triệu đồng/lượng (mua) và 27,5 triệu đồng/lượng (bán), so với mức 28,65 và 28,8 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng.Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu và vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ được giao dịch ở mức gần tương tự.Vàng trong nước giảm giá mạnh là do giá vàng thế giới bất ngờ tuột dốc hơn 45 USD/ounce xuống dưới 1.140 USD/ounce và tỷ giá USD/VND tự do giảm khá mạnh sau khi Chính phủ tuyên bố sẽ giữ ổn định thị trường ngoại hối.Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay tới 14h30 chiều 27/11 (giờ Việt Nam) đang đứng ở mức 1.162,5 USD/ounce.Tới 14h45 phút vàng thế giới đã xuống 1.138,9 USD/ounce.Trong phiên giao dịch đêm qua, có lúc vàng lên tới 1.195 USD/ounce.Giá vàng thế giới tuột dốc là do đồng USD bất ngờ mạnh lên sau những lo ngại sự phục hồi kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng sau khi có thông tin Tập đoàn Nhà nước Dubai World của các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) có khả năng phá sản với khoản nợ lên tới 59 tỷ USD.Hầu hết các loại hàng hoá trong đó có vàng và dầu đều giảm giá mạnh.Giá dầu trên thị trường châu Âu tới 15h chiều 27/11 (giờ Việt Nam) giảm gần 5,2% xuống dưới 74 USD/ounce.Hôm qua, giá vàng thế giới cũng đã quay đầu điều chỉnh giảm là do đồng USD phục hồi và vàng rơi vào vùng chốt lời 1.190-1.200 USD/ounce theo phân tích kỹ thuật.Mặc dù vậy, về trung hạn, nhu cầu mua vàng được dự báo vẫn lớn và đồng USD chưa thoát ra khỏi xu hướng giảm dài hạn. Đây là yếu tố sẽ kéo vàng tăng trở lại.