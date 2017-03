Chiều nay có thể có phương án giảm giá xăng

Theo Tổ điều hành giám sát Liên bộ Tài chính - Công Thương, giá dầu thế giới đang ở ngưỡng rất thấp nên khả năng điều chỉnh giá bán lẻ trong nước và tăng thuế nhập khẩu hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian sớm nhất. Mức giảm dự kiến đối với mỗi lít xăng A92 là 500 - 600 đồng song song với thuế nhập khẩu được điều chỉnh tăng thêm khoảng 5 - 10%.

Trao đổi với VnExpress.net một số doanh nghiệp cũng tiết lộ họ đang tính toán lượng hàng trong kho, giá nhập khẩu để xây dựng phương án điều chỉnh. Dự kiến mức giá mới sẽ được trình lên Tổ Điều hành giám sát Liên bộ Tài chính - Công Thương chiều nay hoặc chậm nhất là ngày mai.

Sau một ngày tăng mạnh do hoạt động đầu cơ trên thị trường trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, giá dầu lại sụt mạnh do hàng loạt thông tin xấu liên quan đến các nền kinh tế lớn. Chốt phiên giao dịch sáng nay tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu thô giao tương lai giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 tháng qua với dưới 60 đôla một thùng. Trong tuần qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã đồng loạt giảm giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu tại nước mình.

Tại thị trường Singapore - nơi cung cấp nguồn hàng chủ yếu cho các doanh nghiệp VN, giá xăng dầu thành phẩm cũng giảm đáng kể. Trong đó, xăng A92 thành phẩm được chào bán với giá trên dưới 55,60 USD một thùng và dầu DO thành phẩm là 76,02 đôla một thùng, thấp nhất trong gần 20 tháng qua.

Theo tính toán của nhà nhập khẩu, nếu ký hợp đồng mua hàng hôm nay, sau khi trừ đi các khoản chi phí giao thông, kho bãi, hoa hồng đại lý và các khoản thuế, giá đến tay người tiêu dùng vào khoảng dưới 9.500 đồng cho mỗi lít xăng A92 và khoảng 9.000 đồng cho mỗi lít dầu. Như vậy, nếu nhập được hàng với giá này thì mỗi lít xăng A92, doanh nghiệp lãi khoảng 5.000-6.000 đồng và khoảng 4.000-5.000 đồng cho mỗi lít dầu.

Giới chuyên môn nhìn nhận, kể từ khi Nhà nước thực hiện chính sách thả nổi, giá xăng dầu trong nước có sự thay đổi đáng kể. Chỉ tính riêng trong tháng 10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tới 4 lần. Tuy mức giảm cho mỗi lần chỉ khoảng 500 đồng một lít song người tiêu dùng bước đầu cảm nhận: Giá cả đã tiếp cận thị trường - có lên có xuống.

Sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Nhật đang làm giảm nhu cầu sử dụng dầu. Đây chính là một trong những yếu tố giúp giá dầu thế giới có thể tiếp tục giảm thêm.

Như vậy, nếu giá bán lẻ xăng dầu trong nước hoạt động theo đúng cơ chế thị trường thì, người tiêu dùng hoàn toàn có thể hy vọng giá sẽ rẻ hơn trong thời gian tới.