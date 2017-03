Chiêu rao mua ảo kích giá đất ở quận 7, Nhà Bè

Ba tuần trở lại đây, giá nhà đất tại khu Nam thành phố đột nhiên đội lên mấy triệu đồng 1 m2 khiến nhiều nhà đầu tư bán tín bán nghi.

Thông tin này nhanh chóng được các đơn vị môi giới chân chính phản bác. Ông Nguyễn Xuân Châu, Giám đốc Công ty Môi giới địa ốc Nova Home, cho biết giao dịch nhà đất tại quận 7, Nhà Bè hiện đang bị một số người kích giá trục lợi.

Cụ thể, khoảng ba tuần trở lại đây có nhiều tin đăng trên một tờ báo chuyên về rao vặt với cùng nội dung là muốn mua nhiều căn hộ H3 Hoàng Anh Gia Lai (Nhà Bè), Phú Mỹ (quận 7). Nhưng khi có người muốn bán thì không thể liên lạc được. Tương tự, nền đất tại dự án Him Lam-Kênh Tẻ (quận 7) cũng vậy, có người kích giá lên bảy triệu đồng/m2 (từ 25 triệu đồng/m2 vọt lên 32 triệu đồng/m2) nhưng khi hỏi mua thì người bán nói vòng vo rồi từ chối bán. Ông Châu cho biết đã có nhiều khách hàng sập bẫy chiêu kích giá này, nhiều người cứ ngỡ thị trường đang ấm lên nên tranh thủ mua vào.

Sở dĩ ông Châu biết đây là các giao dịch ảo, kích giá là vì Công ty Nova Home là đơn vị tiếp thị độc quyền cho dự án Him Lam-Kênh Tẻ. Tất cả hợp đồng mua bán tại dự án này đều phải thông qua Công ty Him Lam để làm giấy tờ chuyển nhượng. Vì thế khi có giao dịch thành công là đơn vị Nova Home biết ngay. Theo ông Châu, thực tế hiện nay tại dự án Him Lam-Kênh Tẻ, mỗi ngày chỉ có khoảng năm nền đất giao dịch thành công. Con số này quá bé so với diện tích gần 60 ha của dự án.

Giám đốc một công ty môi giới tại quận 4 khẳng định nền đất tại các dự án khác như Thái Sơn 1, 2, Làng đại học (Nhà Bè)... cũng đang bị làm giá. Vì thực tế người bán ký gửi với giá rất thấp trong khi trên nhiều trang web mua bán bất động sản vẫn liên tục xuất hiện các dòng tin cần mua gấp, giá cao.

Theo nhận định của giới kinh doanh bất động sản, giá nhà đất sẽ còn giảm nữa do sức ép trả nợ ngân hàng đang đến gần. Vì thế người có nhu cầu mua ở nên tìm hiểu đầy đủ các thông tin về giá, chất lượng, tiến độ thi công, thời hạn giao nhà... trước khi quyết định mua để tránh rơi vào bẫy thổi giá.