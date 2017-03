Chín nhóm giải pháp điều hành kinh tế-xã hội năm 2013

Cụ thể: 1. Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; 2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; 3. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; 4. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; 5. Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; 6. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; 7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa; 8. Bảo đảm quốc phòng an ninh và ổn định chính trị, xã hôi, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; 9. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Trong đó, Chính phủ đặt ra mục tiêu giữ bội chi ngân sách không quá 4,8% GDP và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý, ổn định thị trường vàng, bảo đảm giá vàng trong nước sát với giá vàng quốc tế. NHNN hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt và triển khai Đề án xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Đề án thành lập Công ty Quản lý tài sản Việt Nam…

TRÀ PHƯƠNG