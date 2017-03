Chín tháng đón gần 5,5 triệu lượt khách quốc tế

Theo đó, ngày Du lịch Thế giới năm 2013 sẽ có chủ đề “Bảo vệ tài nguyên nước” và nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm. Chủ đề này nhấn mạnh trách nhiệm của du lịch và cam kết cần có để gìn giữ nguồn nước quý giá của thế giới.

Tổng cục Du lịch cho biết, tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong chín tháng đầu năm 2013 đạt gần 5,5 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng tháng 9-2013, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 615.000 lượt khách, giảm 9,1% so với tháng 8-2013, tuy nhiên tăng 28,9% so với tháng 9-2012.

Khách du lịch nội địa trong chín tháng ước đạt 31 triệu lượt, tăng 11% so với năm 2012. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 153 tỉ đồng, tăng 23,5%.

V.THỊNH