Chính phủ cam kết: Bơm USD giữ tỉ giá, thả nổi lãi suất

USD giảm 270 đồng/USD Sáng 4-11, USD thị trường tự do vẫn miệt mài tăng giá, có lúc lên đến 21.070 VND/USD. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin chính thức của Chính phủ về việc tung ngoại tệ hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì giá USD thị trường tự do đã giảm đáng kể. Cụ thể, đến chiều 4-11, tại TP.HCM, giá mua vào là 20.600 VND/USD, bán ra là 20.800 VND/USD, giảm 270 đồng/USD so với mức kỷ lục 21.070 USD vào buổi trưa. Cùng ngày, giá vàng liên tục được điều chỉnh tăng giảm. Đầu giờ sáng, giá vàng giảm nhẹ nhưng sau đó liên tục tăng, cao nhất đến 34,20 triệu đồng/lượng tại TP.HCM, 34,30 triệu đồng/lượng tại Hà Nội. Đến 17 giờ chiều qua, giá vàng mua vào là 34,08 triệu đồng/lượng, bán ra là 34,18 triệu đồng/lượng (tăng khoảng 380.000 đồng/lượng so với ngày 3-11). Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh Công ty SJC, sở dĩ giá vàng liên tục biến động là do tác động của giá USD trên thị trường tự do. Việc USD rớt mạnh khiến giá vàng giảm mạnh. Tuy nhiên, ngay khi giá vàng rớt mạnh thì xuất hiện lượng mua vào khá nhiều khiến cho chiều qua, giá vàng lại liên tục được đẩy lên. THANH HẢI Mệnh lệnh hành chính làm méo mó thị trường Không chỉ riêng vấn đề lãi suất mà điều hành chính sách tài chính tiền tệ thời gian qua có xu hướng dùng mệnh lệnh hành chính ngày càng tăng. Tuyên bố là không nhưng thực tế có rất nhiều mệnh lệnh can thiệp hành chính. Lãi suất cho vay cũng tương tự, vì vậy mà thị trường méo mó. Do vậy không thể tiếp tục cách điều hành này được. Chính phủ phải cương quyết hơn trong việc tôn trọng các nguyên tắc của thị trường và tôn trọng khuôn khổ pháp lý trong việc điều hành chính sách tiền tệ nói riêng và chính sách kinh tế nói chung. ÔngLÊ ĐỨC THÚY, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Cần có giải pháp căn cơ Cuộc họp báo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã mang lại hiệu quả tâm lý. Nó giúp minh bạch, rõ ràng thêm, thấy được trách nhiệm của nhà nước lúc thị trường căng thẳng. Nhưng lâu dài, bền vững phải giải quyết cả ba vấn đề: tâm lý, cung-cầu và quản lý nhà nước. Chứ cam kết thế rồi vẫn nhập siêu, vẫn bội chi ngân sách, lạm phát vẫn tăng, thu mua đôla lại không được thì thị trường sẽ lại vọt lên ngay. TSCAO SĨ KIÊM, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam