Chính phủ sẽ sớm công bố dự trữ đô la Mỹ

Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 5-6 tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Tiến sĩ David Fernandez - Kinh tế trưởng tập đoàn J.P Morgan Chase về một số vấn đề kinh tế Việt Nam mà cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

"Với mức dự trữ ngoại hối tại NHNN hiện nay, Việt Nam hoàn toàn bảo đảm việc chuyển ngoại tệ một cách bình thường của các nhà đầu tư nước ngoài”, theo Thủ tướng Dũng.

Ông Dũng cũng nói rằng Việt Nam hoàn toàn có khả năng sử dụng hạn mức ngoại tệ theo Sáng kiến Chiang Mai (sáng kiến được đưa ra tại cuộc họp về tài chính do ADB tổ chức năm 2000, tập trung vào nội dung thành lập một mạng lưới hỗ trợ tài chính giữa các nước ASEAN và xây dựng hệ thống giúp đỡ lẫn nhau mang tính song phương, giữa mỗi quốc gia ASEAN và nhóm 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc - PV). Tuy vậy, Việt Nam chưa cần đến việc sử dụng hạn mức này.

Theo Thủ tướng, trên thực tế, trong suốt năm năm qua, mức thặng dư trở nên quá lớn và giúp tăng cường tính thanh khoản của nền kinh tế. Nhìn về trung hạn, NHNN hoàn toàn có khả năng can thiệp một cách mạnh mẽ vào lúc này nếu điều đó là biện pháp cần thiết để củng cố niềm tin của thị trường vào khả năng ổn định giá trị đồng Việt Nam (VND).

Để ổn định giá trị đồng Việt Nam, có hai vấn đề then chốt giúp giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, người dân cần được củng cố niềm tin về sự ổn định chung của hệ thống ngân hàng. Thứ hai, lãi suất tiền gửi VND cần phải hấp dẫn và Thủ tướng sẽ chỉ thị để cả hai vấn đề này đều được thực hiện sớm.

Việt Nam không có kế hoạch phá giá đồng nội tệ

Một thông điệp quan trọng được Thủ tướng khẳng định là: “Việt Nam không có kế hoạch phá giá đồng nội tệ”. Trên cơ sở cán cân thanh toán hiện tại và tình trạng kinh tế tổng thể hiện nay, Chính phủ không thấy có lý do gì để phá giá tiền đồng. Trước đó, Chính phủ đã phân tích và nghiên cứu tác động của việc phá giá VND trong giai đoạn hiện nay và đi đến kết luận rằng điều này sẽ không có ích.

Phân tích về điều này, Thủ tướng cho rằng, nhìn chung, giá trị của VND sẽ được quyết định bởi quan hệ cung-cầu trên thị trường. Dù thị trường hiện đang chịu nhiều áp lực nhưng cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam vẫn có thặng dư khoảng 1 tỉ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2008. Hiện nay, biên độ giao động tỷ giá do NHNN công bố mới ở khoảng ± 1%, thấp hơn mức dự kiến ± 2% cho năm 2008. Với thặng dư ngoại tệ đang có, biên độ giao động tỷ giá đồng Việt Nam/đô la Mỹ (VND/USD) nên được điều chỉnh linh hoạt theo cả hai chiều, với biên độ và bước đi hợp lý. Trước mắt, có thể tiếp cận đến mức ± 2% như đã dự kiến, và Chính phủ sẽ có những thông điệp rõ ràng hơn đến thị trường nhằm duy trì sự ổn định của tiền đồng.

Thủ tướng thừa nhận rằng tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen hiện nay không nằm trong biên độ tỷ giá chính thức do NHNN Việt Nam công bố. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề do mất cân đối cung-cầu ngoại tệ trong cán cân thanh toán tổng thể, mà là do những đồn đại, hoạt động đầu cơ và một phần là do hoạt động nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại. Ông phủ nhận rằng dự đoán VND sẽ phá giá ở mức 20% đến 40% là không có cơ sở.

Cho tới nay, NHNN chưa thực hiện những biện pháp can thiệp trực tiếp đối với thị trường ngoại tệ phi chính thức. Thủ tướng hiện đang chỉ đạo các cơ quan hữu quan để có những hướng dẫn, kiểm tra đối với các cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên thị trường phi chính thức.

“Các biện pháp can thiệp của NHNN thời gian qua chưa được tiến hành một cách toàn diện mà mới chỉ thông qua một số lực lượng thị trường nhất định. Trong thời gian tới đây, sự can thiệp của NHNN Việt Nam sẽ tăng cả về quy mô và cấp độ ở phạm vi rộng lớn hơn”, theo lời Thủ tướng Dũng.

Sẽ không kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Chính sách kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) sẽ không được sử dụng. Bởi, kiểm soát vốn là không cần thiết và đi ngược lại cam kết hội nhập và cơ chế kinh tế thị trường mà Việt Nam đang theo đuổi”.

Về lạm phát, Chính phủ thừa nhận lạm phát đang ở mức quá cao và tiếp tục cam kết giảm lạm phát. Tuy nhiên, việc cắt giảm lạm phát mạnh ngay lập tức là không thể. Lạm phát sẽ được hạ dần dần về mức một con số vào năm 2010, có thể phấn đấu sớm hơn.

Trên thực tế, giá cả hàng hóa cơ bản trên thị trường quốc tế đang rất cao nên Chính phủ không thể tác động được gì nhiều. Năm nay, Việt Nam được mùa lớn và sản lượng lúa gạo tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Thủ tướng không thể yêu cầu nông dân bán ở mức giá thấp nếu như mức giá như giá gạo xuất khẩu trên thị trường đang ở mức cao.

Việt Nam chưa cần đến hỗ trợ kinh tế của IMF

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, Việt Nam chưa cần đến chương trình hỗ trợ kinh tế của IMF. Mười năm trước, khi còn đang giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Dũng là người cho rằng Việt Nam chưa cần đến sự hỗ trợ của IMF và "điều này vẫn đúng trong hoàn cảnh hiện nay".

Quá trình cải cách của Việt Nam hiện nay còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhằm tăng trưởng nhanh và cải thiện cuộc sống của người dân. Những vấn đề này bao gồm những cải cách trong hệ thống pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện hạ tầng kinh tế xã hội, khắc phục bất bình đẳng về thu nhập và chống tham nhũng. Thủ tướng Dũng cam kết mạnh mẽ về việc giải quyết các vấn đề này, và trước nhất là củng cố lòng tin của nhân dân vào đồng tiền Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam giữa kỳ diễn ra ngày 5 và 6-6 tại Sa Pa, Lào Cai, ông Benedict Bingham, Đại diện Thường trú cao cấp IMF cũng cho rằng việc thiếu các số liệu kịp thời về các biến số kinh tế và tài chính chủ yếu đã góp phần đáng kể vào sự không ổn định tâm lý của các nhà đầu tư trong vòng 12 tháng qua. "Trong bối cảnh thiếu thông tin, chắc chắn các phân tích kinh tế cả ở trong lẫn ngoài nước sẽ phải dựa vào tin đồn và sự đầu cơ. Theo quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng là phải công bố cho công chúng những số liệu kinh tế một cách kịp thời hơn để giảm mức độ đầu cơ hiện nay và tạo điều kiện cho bàn luận hợp lý hơn về triển vọng kinh tế”, ông Bingham nói.

Tuy nhiên, các điều kiện kinh tế rõ ràng đã trở nên khó khăn hơn trong năm ngoái với nền kinh tế trở nên quá nóng trong bối cảnh của một môi trường tài chính toàn cầu suy yếu. Bên cạnh việc lạm phát tăng mạnh - lạm phát chung đã lên đến 25% và IMF ước tính lạm phát cơ bản ở vào khoảng 14%-15%, thì sự kết hợp của tăng trưởng tín dụng nhanh, chính sách tài khóa nới lỏng và mở rộng đầu tư mạnh mẽ của các doanh nhiệp nhà nước cũng đã dẫn đến sự thâm hụt đáng kể cán cân vãng lai đối ngoại.

Thâm hụt cán cân vãng lai đã nới rộng, ước lên đến 10% của GDP trong năm 2007 và các số liệu IMF hiện có cho thấy thâm hụt này còn tăng hơn nữa trong quý 1 năm 2008.

“Theo quan điểm của chúng tôi, điểm chính của chiến lược như Chính phủ Việt Nam đã đặt ra là phù hợp. Vấn đề cần ưu tiên hiện nay là làm thế nào để chuyển chiến lược này thành một gói các chính sách cụ thể và đầy tính thuyết phục nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư”, theo lời ông Bingham.

Theo vị chuyên gia này, “một gói chính sách” nên có 4 thành tố chính sau: Có sự thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và nên được bổ trợ bằng việc tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng để hạn chế thông lệ cho vay thiếu thận trọng và giải quyết bất kỳ sự dễ bị tổn thương nào đang nổi lên; Việc chi tiêu và vay mượn của các DNNN, đặc biệt là của các tập đoàn kinh tế lớn, cần được hạn chế; Một sự sửa đổi kế hoạch ngân sách cho năm 2008 gồm cả một mức thâm hụt ngân sách thấp hơn đáng kể so với năm 2007 và một tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn cũng sẽ làm đơn giản việc điều hành tiền tệ.