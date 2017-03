Chính phủ yêu cầu giảm thuế nhập khẩu giấy in báo

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh giảm mức thuế nhập khẩu giấy in báo. Theo tinh thần, Bộ Tài chính quy định các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng với nguyên tắc góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường. Về thuế giá trị gia tăng đối với giấy, trước mắt thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành là 10%.

Theo Tổng Công ty Giấy Việt Nam, tình hình giấy in báo khan hiếm bắt đầu từ tháng 6 và sẽ kéo dài đến hết quý III. Tổng lượng giấy in báo nhập khẩu trong tháng 7 đạt khoảng 4.000 tấn, giảm 4,15% so với cùng kỳ. Hiện giá giấy in báo nhập về Việt Nam ở mức trên 800 USD/tấn và sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung tại châu Á bị hạn chế. Chắc chắn giá giấy in báo sẽ đạt mức 820-850 USD/tấn trong quý III, cao nhất từ trước đến nay.