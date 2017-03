Chính thức đề xuất cho người Việt chơi casino trong nước

Những điều kiện cụ thể hơn đối với người Việt Nam chơi tại các casino trong nước sẽ được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quy định.



Đó là điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định kinh doanh casino vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ.



Như vậy, bên cạnh người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài là hai đối tượng được phép chơi tại các casino trên lãnh thổ Việt Nam, tới đây nếu Chính phủ chấp thuận, lần đầu tiên người Việt có thể vào chơi tại các casino trong nước, thay vì phải đi ra nước ngoài như trước đây.



Theo dự thảo, điều kiện để người Việt Nam được chơi casino được quy định là "người đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, đủ năng lực về tài chính tham gia, đóng đầy đủ lệ phí tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino và các điều kiện về nhân thân".



Những điều kiện cụ thể hơn sẽ được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quy định.



Theo lý giải của ban soạn thảo, sở dĩ đề xuất cho người Việt vào chơi tại các casino, bởi thực tế hiện có một bộ phận không nhỏ người Việt Nam vẫn mang tiền đi chơi casino tại nước ngoài. Do đó, trong quá trình lấy ý kiến cho dự thảo, đã có nhiều đề xuất cho rằng nên bổ sung đối tượng tham gia chơi casino là người Việt Nam để quản lý và hạn chế việc "chảy máu" ngoại tệ.



Đối với đối tượng là người ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, dự thảo nghị định tiếp tục đề xuất điều kiện có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.



Ngoài ra, những đối tượng tham gia này cũng phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện chấp hành thể lệ trò chơi, nội dung của điểm kinh doanh casino và các quy định khác.



Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino được dự thảo tính tới trong đó nhấn mạnh việc chủ đầu tư hoặc đối tác quản lý dự án phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong đầu tư, tổ chức, quản lý trong lĩnh vực này.



Riêng về mức vốn cam kết vào dự án vẫn được giữ nguyên như dự thảo trước là phải tối thiểu 4 tỷ USD và các nhà đầu tư phải chứng minh có đủ năng lực tài chính theo đúng cam kết. Với điều kiện này, dự thảo bổ sung Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định điều chỉnh mức vốn cam kết đầu tư tối thiểu trong từng thời kỳ, phù hợp với sự phát triển của thị trường.



Cũng theo dự thảo, số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi tối đa của các dự án sẽ do Thủ tướng chấp thuận trên cơ sở đề nghị của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khu dịch vụ, du lịch và giải trí tổng hợp có casino sau khi đã thống nhất với Bộ Tài chính. Tuy nhiên, căn cứ để Thủ tướng Chính phủ chấp thuận số lượng trên là tổng mức đầu tư cam kết của chủ đầu tư dự án với tỷ lệ cứ 20 triệu USD thì được 1 bàn trò chơi và 10 máy trò chơi.



Về quản lý thiết bị trò chơi, dự thảo đề xuất máy trò chơi, bàn trò chơi và những thiết bị khác phải đảm bảo là thiết bị mới 100%, có xuất xứ từ nhà sản xuất, nhà cung cấp máy trò chơi và đã được một tổ chức kiểm định độc lập đủ điều kiện cấp giáy chứng nhận.



Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh casino tối đa là 200 triệu đồng. Trong số này, những hành vi có thể bị phạt tới 200 triệu đồng được quy định như: kinh doanh casino khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, tổ chức kinh doanh không đúng địa điểm hay vượt số lượng máy chơi, bàn chơi.



Được biết, cả nước hiện có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino, trong đó có 5 dự án casino quy mô nhỏ tại Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh và hai dự án quy mô lớn tại Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu.



Ngoài các dự án trên, có 2 dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino đã được Bộ Chính trị chấp thuận về chủ trương đầu tư và đang triển khai kêu gọi nhà đầu tư là dự án phát triển khu du lịch tổng hợp casino Phú Quốc và dự án khu du lịch tổng hợp có casino Vân Đồn, Quảng Ninh.