Chính thức giảm thuế xuất khẩu than về 10%

Cụ thể, theo Thông tư số 169 của Bộ Tài chính, từ ngày 11-10 các mặt hàng than được điều chỉnh thuế bao gồm: than đá, than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than. Trước đó, trong công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất việc giảm thuế xuất khẩu than để gỡ khó cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính cho rằng giảm mức thuế xuất khẩu xuống 10% có thể giúp Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) xuất khẩu được sản lượng dự kiến là 6,5 triệu tấn. Việc này có thể giúp tăng thu ngân sách Nhà nước và không gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 11 vạn công nhân ngành than và người dân vùng mỏ.

