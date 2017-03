Chợ hoa tết tại công viên 23-9: Thu hẹp diện tích, chỉ ưu tiên cho nhà vườn TP.HCM

Bà con trong xóm xúm lại hỏi thăm, ông Bảy Minh lắc đầu, ngao ngán nói: “Giá cho thuê mặt bằng ở… trên trời, nhưng năm nay nhà vườn các tỉnh không được vào bán trong chợ hoa tết công viên 23.9 TP.HCM”.



Hàng ngàn nhà vườn trồng hoa kiểng bán tết ở hai làng hoa lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long là Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre) và Sa Đéc (Đồng Tháp) đang “lên ruột” vì rất khó thuê được mặt bằng ở các chợ hoa xuân tại TP.HCM



Căng thẳng





Năm nay nhà vườn miền Tây không có chỗ bán hoa, kiểng tại

chợ hoa công viên 23.9 vì diện tích chợ bị thu hẹp.Ảnh: Hùng Anh



Ưu tiên cho nhà vườn TP.HCM

Theo Hùng Anh – Trung Dũng ( SGTT)



Ông Bảy Minh cho biết, chợ hoa tết tổ chức tại công viên 23.9 (quận 1, TP.HCM) là nơi năm nào dân trồng hoa kiểng bán tết ở Bến Tre cũng đưa hàng về bày bán. Nhưng năm nay, khi lên đăng ký thuê mặt bằng, ông Bảy Minh và nhiều nhà vườn ở Chợ Lách tá hoả khi được ban tổ chức cho biết chợ hoa tết Canh Dần ở công viên này chỉ ưu tiên cho những người trồng hoa kiểng bán tết của TP.HCM, không cho dân các tỉnh tham gia. “Căng thẳng lắm, muốn thuê mặt bằng bày bán hoa kiểng tết ở đây phải xuất trình hộ khẩu ở TP.HCM mới được đăng ký”, bà Nguyễn Thị Minh, chủ vườn hoa kiểng ở ấp Tây Lộc, cho biết.Tương tự, hàng trăm hộ trồng hoa tết ở làng hoa Tân Quy Đông, Tân Quy Tây (thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) cũng thất vọng ra về sau khi khăn gói lên đăng ký mặt bằng ở chợ hoa xuân công viên 23.9 nhưng không được chấp nhận. Ông Trần Văn Dũng, chủ 6.000 giỏ hoa cúc Tiger, cúc Đài Loan ở phường Tân Quy Đông, than: “Năm nào tui cũng đăng ký mặt bằng ở chợ hoa tết công viên 23.9 rồi tự chở hoa lên bán, lấy công làm lời, nhưng năm nay không thuê được mặt bằng. Tụi tui chạy tìm thuê mặt bằng ở các chợ hoa khác, nhưng nơi nào cũng nói… hết chỗ”.Các chủ vườn hoa ở Cái Mơn và Sa Đéc bức xúc cho biết, khi thấy dân trồng hoa kiểng ở miền Tây chạy nháo nhác tìm mặt bằng bán hoa, những nhà vườn ở TP.HCM thuê được hai, ba lô đã có “nhã ý” sang nhượng lại, nhưng giá cả ở trên trời. “Giá thuê chính thức một lô đất 4 x 6m để bày bán hoa kiểng khoảng 4 triệu đồng, nhưng sang lại của các chủ lô TP.HCM giá lên tới 5 – 6 triệu đồng tuỳ vị trí. Giá cao như vậy nên tụi tui không dám thuê”, ông Bảy Minh nói.Theo ông Trần Văn Thăng, chủ tịch hội sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc, việc ban tổ chức chợ hoa xuân công viên 23.9 TP.HCM không cho nhà vườn các tỉnh thuê mặt bằng bày bán hoa tết khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay các chủ vườn phải chạy đến các chợ hoa xuân ở Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên tìm thuê mặt bằng nhưng phần lớn đều… hết chỗ, do vậy nhiều người phải chấp nhận thuê lại mặt bằng với giá chợ đen, tăng 1 – 2 triệu đồng/lô so với giá cho thuê chính thức, vì không thể “ôm hoa ăn tết”.Ông Ngô Công Bảo, trưởng phòng kế hoạch đầu tư, công ty Công viên cây xanh TP.HCM, cho biết mọi năm, chợ hoa xuân tại công viên 23.9 có hai khu (khu A và B). Tuy nhiên năm nay, chủ trương của lãnh đạo thành phố là chỉ cho tổ chức chợ hoa xuân tại một khu để tránh tình trạng người dân đổ dồn về đây, gây áp lực giao thông khu vực trung tâm thành phố. Như vậy, có 400 lô bị cắt. Vì chỉ được tổ chức một khu như vậy nên thành phố có chỉ đạo ưu tiên cho nhà vườn tại thành phố.Chúng tôi đưa ra thứ tự ưu tiên gồm: các nghệ nhân có hiện vật tham gia hội hoa xuân, trưng bày tại công viên Tao Đàn; nhà vườn có hộ khẩu tại TP.HCM. Đối với các nhà vườn ở tỉnh ngoài, chúng tôi tạo điều kiện để họ tổ chức buôn bán tại các công viên Lê Văn Tám, Gia Định. Tuy vậy, công ty Công viên cây xanh cũng đã kiến nghị với thành phố nên cho tổ chức chợ hoa tại công viên 23.9 hai khu và đang chờ phản hồi.Theo ông Bảo, năm nay, chợ hoa xuân tại công viên Lê Văn Tám có hơn 200 lô nhưng đã được đăng ký hết. Còn công viên Gia Định có gần 600 lô, hiện chỉ còn trống gần 30 lô. Năm nay, nhu cầu của các nhà vườn tăng khoảng 30 – 40%, trong đó mai là mặt hàng được đăng ký bán nhiều nhất.