Chờ nghị định, DN thủy sản đói nguyên liệu

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều lô hàng nhập khẩu của một số doanh nghiệp (DN) chế biến thủy sản bị ách tắc tại cảng do thực hiện theo những quy định mới của Luật An toàn thực phẩm, trong khi chưa có nghị định hướng dẫn thực hiện luật này.

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết thời gian qua, DN thủy sản Việt Nam phải nhập khẩu một số nguyên liệu, phụ liệu không sản xuất được trong nước như các loại phụ gia thực phẩm, bột, nước sốt, rượu thực phẩm... để phối trộn, tẩm hàng. DN thủy sản càng khó khăn hơn khi chưa có nghị định hướng dẫn thực hiện vì không biết làm thủ tục tại cơ quan nào để giải tỏa các lô hàng, bởi theo quy định thì một số loại nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế và một số loại khác lại thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT.

Trước đây, việc nhập khẩu các loại sản phẩm trên vẫn được tiến hành thuận lợi theo quy định Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu của Bộ Y tế. Tuy nhiên, kể từ ngày 1-7-2011, khi Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực, việc nhập khẩu các loại sản phẩm trên gặp nhiều vướng mắc do các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Y tế từ chối cấp phép (trước đó vẫn cấp phép) vì theo quy định của Luật An toàn thực phẩm thì những mặt hàng nhập khẩu này không còn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Đại diện của một DN xuất khẩu thủy sản lớn cho biết hầu như các DN thủy sản đều đang rất khó khăn về nguồn nguyên liệu để xuất khẩu, nay lại bị tắc nguyên liệu “ngồi chờ trên đống lửa” nghị định hướng dẫn để thông quan thì chỉ có mất uy tín, thậm chí mất hợp đồng với bạn hàng. Các bộ và Hiệp hội cần có giải pháp phương án “phòng trước” trước những tình huống đột xuất DN phải “đợi” nghị định hướng dẫn như thế này.

QUANG HUY