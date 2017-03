Cho phép xe tay lái nghịch vào VN

Theo Nghị định số 80 do Chính phủ ban hành hồi đầu tháng, xe tay lái nghịch được phép tham gia giao thông tại VN phải là ôtô chở người, thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đã được đăng ký và gắn biển số nước ngoài. Những chiếc xe này phải có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực. Đồng thời người lái xe là người có quốc tịch của quốc gia thực hiện quy tắc giao thông đi bên trái và vượt xe về bên phải, có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển và có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải.

Cũng theo quy định này, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các loại giấy tờ đáp ứng các điều kiện nói trên cùng với giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam và chứng từ tạm nhập phương tiện. Người lái phải tham gia giao thông đúng trong phạm vi và tuyến đường theo văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải, đi theo đoàn và có xe ôtô dẫn đường. Tổ chức, cá nhân đưa xe ôtô có tay lái nghịch vào tham gia giao thông tại Việt Nam có trách nhiệm bố trí xe dẫn đường, bảo đảm an toàn giao thông khi phương tiện lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 30 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng, phương tiện được lưu lại tại Việt Nam thêm không quá 10 ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11 tới.