Chợ, siêu thị thưa thớt khách trong ngày lễ 2-9

Dịp lễ 2-9 rơi vào Chủ nhật nên người dân được nghỉ ba ngày liên tục. Ghi nhận trong sáng 2-9 tại một số chợ truyền thống như chợ Gò Vấp (quận Gò Vấp), chợ Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), các cửa hàng tiện lợi… tùy mỗi chợ ở các khu vực mà không khí mua bán có chỗ sôi động, có chỗ vắng lặng. Theo các tiểu thương, so với ngày thường lượng khách đi chợ cũng thưa thớt do nghỉ lễ dài ngày, ai cũng đi chơi xa.

Theo bà Hùng, tiểu thương chợ Tân Sơn Nhất, ngày lễ cũng bán lai rai cho người quen. Nếu được nghỉ ngắn ngày các gia đình thường rủ nhau đi siêu thị, còn nghỉ lễ dài ngày thì họ đi chơi xa nên từ sáng đến giờ bán được vài ký đường, ký mắm, cá linh.

Giá cả thực phẩm trong ngày lễ 2-9 cũng không biến động nhiều. Giá cá lóc, cá điêu hồng 60.000 đồng/kg, bông cải xanh Đà Lạt 50.000 đồng/kg…

Bà Nhi bán thịt heo chợ Gò Vấp cho biết kinh nghiệm những ngày nghỉ lễ dài ngày người dân đi chơi hết nên lượng hàng lấy ít đi so với ngày thường 20-30 kg. Vì vậy, giá thịt các loại trong ngày lễ không tăng. Cụ thể, thịt đùi 90.000 đồng/kg, thịt ba rọi, thịt nạc heo 100.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg. Riêng xương, ba rọi, giò heo 80.000 đồng/kg bán chạy trong hai ngày qua do người dân mua về nấu nướng sum họp gia đình.

Cũng tại chợ Tân Sơn Nhất, tiểu thương bên trong lòng chợ cho biết các sạp đóng cửa là do bán ế quá họ nghỉ dài hạn, cũng có một số sạp đóng cửa nghỉ lễ.



Bà Hùng (tiểu thương chợ Tân Sơn Nhất) đang bán đường, bột ngọt cho khách sáng 2-9.



Một số sạp đóng cửa nghỉ bán tại chợ Tân Sơn Nhất.



Một cửa hàng đóng cửa nghỉ lễ.



Giá thực phẩm không biến động trong dịp lễ này.



Người dân đi chợ Gò Vấp.



Siêu thị tung nhiều khuyến mãi.

Ghi nhận ở một số siêu thị vào khoảng 10 giờ 30 sáng cũng không còn nhiều người đi mua sắm. Trong khi đó, tại các siêu thị đều có chương trình khuyến mãi lớn trong dịp này.

Đại diện Siêu thị Lotte Mart cho biết dịp lễ 2-9 người dân được nghỉ đến ba ngày nên có nhiều thời gian để đi du lịch cũng như dành thời gian cho gia đình. Nắm bắt quy luật này, siêu thị đã có sự chuẩn bị kỹ lượng về hàng hóa và dịch vụ tăng 25%. Đặc biệt là khu vực vui chơi, giải trí, ăn uống nhằm cung ứng đủ hàng hóa cho người tiêu dùng cũng như tăng cường nhân sự, dịch vụ đảm bảo phục vụ tốt cho khách hàng.

Các mặt hàng được khuyến mãi trong dịp này như ba chỉ bò Mỹ TT 500 g chỉ 129.900 đồng/gói, tôm sú sinh thái chỉ 348.000 đồng/kg, cá trứng 63.900 đồng/kg, bít tết bò 229.900 đồng/kg...

Dịp lễ năm nay rơi vào ba ngày cuối cùng của tháng Tự hào hàng Việt 2018, Siêu thị Co.opmart và Co.opXtra đã không ngại “chiều lòng khách” khi tung ra nhiều mặt hàng thiết yếu được thực hiện giảm giá khủng, gần như là giá vốn.

Tại Big C có chương trình giảm giá hấp dẫn đối với nhiều loại rau, củ quả, thịt tươi sống 5%-25% cho các mặt hàng như cải thảo Đà Lạt, thịt heo đùi đến dừa xiêm.

Dịp lễ này, các cửa hàng thực phẩm Vissan cũng thu hút một số khách hàng đến mua sắm. Tại đây có chương trình giảm giá đến 10% cho các mặt hàng chế biến như giò thủ, chả giò tôm cua đặc biệt, bò viên đông lạnh, nem đông lạnh...