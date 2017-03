Chợ tết vắng khách

Năm nay, thị trường tết không sôi động, nhộn nhịp như mọi năm. Mặc dù giá cả ổn định, nguồn cung dồi dào nhưng mấy ngày nay người bán vẫn không dám trữ hàng mà chỉ mua bán cầm chừng. Mùa kinh doanh tết giờ chỉ còn hy vọng vào ba ngày cuối.

Ngày 22, 23 tháng Chạp, tại một số chợ truyền thống như Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), Nguyễn Văn Trỗi, Vườn Chuối (quận 3, TP.HCM), khách đến chợ khá đông nhưng chủ yếu chỉ mua những nhu yếu phẩm hằng ngày. Nhiều tiểu thương cho biết chưa tết năm nào bán chậm như vậy nên họ không dám trữ hàng nhiều. Một tiểu thương bán thực phẩm khô ở chợ Vườn Chuối than: “ngày đưa ông Táo nên chợ có không khí tết chút đỉnh chứ hai, ba ngày trước chợ vắng hoe à! Hồi trước, mỗi người mua 1-2 kg hạt dưa, năm nay họ mua ít lại nên tui cũng chỉ lấy hàng bằng 70% so với năm ngoái”.

Một cán bộ quản lý chợ ở quận 3 cho biết các mặt hàng phục vụ cho tết như bánh mứt, giỏ quà tết tại chợ đã tăng 20%-30% nhưng sức mua không cao lắm. Các lò bánh chưng, bánh tét cũng giảm lượng khách đặt hàng. Ông Nguyễn Kim Long, Trưởng ban Quản lý chợ Hoàng Hoa Thám (Tân Bình), cho biết các mặt hàng thực phẩm rau củ quả thủy sản bày bán tại chợ đã tăng 30% so với tuần trước. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hàng này không nhiều. Các mặt hàng chế biến như củ kiệu, dưa món vẫn chưa hút khách. Các loại bánh mứt, hạt dưa có giá ổn định, sức mua tăng 10%-20% tùy theo từng chủng loại. “Theo tôi trong mấy ngày cuối năm, sức mua không tăng nhưng hàng thực phẩm khô có thể tăng giá vì nhiều lao động nhập cư sẽ mua về quê làm quà biếu” - ông Long dự đoán.

Năm nay, người tiêu dùng lựa chọn hàng tết kỹ hơn để phù hợp với túi tiền của mình. Ảnh: T.UYÊN

Nhìn chung, lượng khách mua sắm tết ở các chợ truyền thống đều giảm. Nguyên nhân một phần do lương, thưởng cho tết trễ, một phần do người tiêu dùng đã tiết kiệm chi tiêu hơn. Mặt khác, nhiều người thích mua hàng tại các siêu thị vì có chương trình bình ổn giá của thành phố và chọn mua thực phẩm rõ nguồn gốc để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm nay, người tiêu dùng cũng ít mua mứt truyền thống mà thích mua các hộp bánh vì bao bì vỏ hộp đẹp hơn. Anh Khải, tiểu thương hàng thực phẩm khô chợ Hoàng Hoa Thám, cho biết năm nay dù giá tăng 10% nhưng bánh hộp bán rất chạy, sạp của anh đã bán hết hàng từ 20 tháng Chạp.

Siêu thị cũng khó bằng năm ngoái Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng Giám đốc Siêu thị Co.op Mart, cho biết hiện nay sức mua tại siêu thị tăng bình quân 40% so với ngày thường. Người tiêu dùng chỉ chọn các mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm phục vụ tết. Dự kiến những ngày cuối sức mua sẽ tăng cao hơn. Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Siêu thị Maximark, nói người tiêu dùng chỉ bắt đầu tập trung mua sắm vào hai tuần cuối, chủ yếu chọn những mặt hàng cần thiết cho gia đình. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng chọn lựa kỹ càng giá nào phù hợp với túi tiền của mình. Năm nay, các giỏ quà tặng có giá 500.000 đồng được nhiều người chọn mua. Sức mua tại siêu thị hiện nay tăng 20%-30%, không bằng năm ngoái. Trên 2.000 tấn là lượng hàng về chợ đầu mối Bình Điền hiện nay, so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng này tăng khoảng 100 tấn. Giá rau củ quả vẫn ổn định, giá thủy hải sản có nhích nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, cá thu giá 133.000 đồng/kg (tăng 33.000 đồng); tôm sú 255.000 đồng/kg (tăng 55.000 đồng); mực ống loại một 160.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng)… Mua tí xíu thôi! Tôi chỉ mới mua mấy lạng mứt và hạt dưa thôi. Tết năm nay giá cả không tăng cao nhưng tiền lương, thưởng chưa biết được bao nhiêu nên mình phải chi tiêu dè chừng. Vài ngày nữa nếu tiền lương, thưởng rủng rỉnh hơn thì mình mua tiếp. Chị QUỲNH(Quận Gò Vấp) Chọn quà biếu đơn giản! Mặc dù năm nay được lãnh lương và thưởng đầy đủ nhưng mình chỉ dám mua ít quà đơn giản để biếu người thân như thùng nước ngọt hay thùng bia chứ không dám mua sắm gì nhiều. Chị HOÀNG THỊ KHÁNH VÂN(Quận 8) Tết này chủ yếu nghỉ ngơi! Năm nay, kinh tế khó khăn, các khoản dành cho tết như mọi năm không còn quan trọng nữa, chủ yếu là dành thời gian nghỉ ngơi thôi. Chị NGUYỄN THỊ YÊN (Quận 3)

TÚ UYÊN