Chợ truyền thống: Tiểu thương đóng sạp, bán quầy ngày một nhiều

Người tiêu dùng đổ về siêu thị

Cơn sốt gạo hồi tháng 5 vừa qua đã gây ra tâm lý lo ngại cho người dân. Song, sự ra tay bình ổn giá kịp thời của một loạt siêu thị như Co.op Mart, Big C, Maxi Mart... bằng cách bán gạo với giá gốc đã góp phần làm yên lòng dân chúng. Có thể vào siêu thị, nơi người mua hàng phải chịu thuế giá trị gia tăng để mua gạo với giá rẻ hơn ngoài chợ đã khiến các bà nội trợ thêm thiện cảm với siêu thị. Từ đó, siêu thị đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người.

Chị Nguyễn Huỳnh Anh Thư, một nhân viên văn phòng cho biết, nhà chị ở sát chợ Bà Chiểu nhưng thời gian gần đây, chị hầu như không biết đi chợ là gì. Cứ cuối tuần, chị vào siêu thị Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng mua đủ lượng hàng cho cả nhà dùng trong một tuần, trữ trong tủ lạnh, hết lại mua tiếp. Theo chị, ngoài các lợi thế về không gian, môi trường mua bán mà các chợ không thể có được, chị cho rằng mua hàng trong siêu thị chị có nhiều cơ hội mua hàng với giá tiết kiệm hơn.

Theo nhận định của chị, nếu mua quần áo thì chị không chọn hàng giảm giá trong siêu thị vì hầu như phần lớn đồ đã qua "mốt". Song, chị rất hài lòng với việc giảm giá các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt, nước mắm, rau quả, mì chính, dầu ăn, đường, trứng, sữa... Các đồng nghiệp nữ ở công ty chị cũng có xu hướng đổ vào siêu thị thay vì ra chợ.

"Thời buổi khó khăn, phải thắt lưng buộc bụng nên mua hàng cách nào mà tiết kiệm nhất đương nhiên mình sẽ chọn", chị Thư cho biết.

Nắm được tâm lý người tiêu dùng, các siêu thị triệt để áp dụng mọi chiêu thức kích cầu bằng cách liên tục khuyến mãi, giảm giá. Đại diện chuỗi siêu thị Saigon Co.op, bà Quỳnh Chi, PGĐ Marketing cho biết, chỉ từ cuối tháng 4 đến nay, Saigon Co.op đã phối hợp cùng các nhà cung cấp đầu tư trên 2,5 tỷ đồng để tham gia bình ổn giá. Trong đó, hệ thống này đã chi hơn 1,5 tỷ đồng cho mặt hàng thịt gia súc.

Cũng theo Bà Quỳnh Chi, từ nay đến cuối năm, hệ thống này sẽ tiếp tục nhiều chương trình giảm giá khác và tiếp tục mở rộng hệ thống trên toàn quốc.

Cũng là một hệ thống đi đầu về khuyến mãi, Big C liên tục tung ra các chiêu hút khách với hàng trăm mặt hàng được giảm giá. Theo bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại của hệ thống này, với những đợt bình ổn giá liên tục, áp dụng trên 1.300 mặt hàng từ mùa hè năm 2007 đến nay, lượng khách đến với hệ thống đã tăng lên khoảng 25-30%.

Có thể thấy, siêu thị đã như một cứu cánh cho người tiêu dùng trong thời tăng giá.

Tiểu thương khốn khó

Từ lâu, sự xuất hiện của các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn đã khiến các chợ truyền thống bị chia sẻ một lượng khách đáng kể, phần lớn là những người có thu nhập trung bình - khá. Song, từ đầu năm đến nay, lượng khách đến các chợ sụt giảm đáng kể.

Tại chợ Bà Chiểu, chị Hai Bình, một người bán giày dép lâu năm ở chợ này cho biết, đã qua rồi cái thời làm nên ăn ra như cách đây 5-7 năm về trước.

Theo chị, thời gian trước, các tiểu thương như chị làm ăn được là vì phần đông người dân còn giữ thói quen đi chợ truyền thống. Vả lại, nhu cầu tiêu dùng của đại bộ phận dân chúng cũng không quá cao nên chợ là một sự lựa chọn phù hợp. Nhưng nay đời sống người dân đã cao hơn rất nhiều, thói quen sinh hoạt cũng thay đổi. Khi cần mua sắm, nhiều người chọn siêu thị hơn là đến chợ. Khách hàng đến chợ giờ đây phần đông là sinh viên và người bình dân.

Được biết, trước đây chợ Bà Chiểu nổi tiếng về nạn nói thách nhưng nay, nói như chị Hai Bình, "ai muốn nhịn đói thì cứ nói thách cho nhiều vào!". Huống hồ, bán một món hàng chỉ lời được năm ba ngàn đồng. Doanh thu giảm, mà tiền thuế, hoa chi, tiền vệ sinh môi trường và trăm chi phí khác thì ngày nào cũng phải tính.

Trên thực tế, đã có không ít tiểu thương, do kinh doanh không lời lãi nên đã sang sạp, chuyển nghề.

Ở chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10, các tiểu thương kinh doanh hải sản, thịt heo, rau củ cho biết, trước đây, vào những ngày cuối tuần chợ rất đông nhưng khoảng vài tháng trở lại đây, ngày cuối tuần cũng như ngày đầu tuần. Hiện không ít quầy kinh doanh các mặt hàng này đang bị bỏ trống vì rao sang sạp (chỉ với giá 8-9 triệu đồng/năm) nhưng mãi vẫn chưa có người thuê.

Theo các tiểu thương, lượng khách quen thuộc của chợ đã dần "bỏ rơi" chợ, tìm vào siêu thị để được hưởng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Tại Trung tâm TM-DV An Đông (chợ An Đông cũ), một trong những đầu mối lớn nhất thành phố về mặt hàng vải sợi, quần áo may sẵn và thực phẩm khô, tình trạng cũng không khá hơn.

Theo chị Phương, phó Ban Quản lý chợ, từ đầu năm đến nay, lượng khách đến chợ và doanh thu của các tiểu thương giảm đi thấy rõ. Đã có hơn 60 trường hợp sang sạp, bỏ nghề, chủ yếu là các tiểu thương kinh doanh trong ngành hàng quần áo may sẵn, vải sợi và hàng ăn uống.

Anh Trần Kế Hào, một tiểu thương kinh doanh mặt hàng vải sợi đã nhiều năm tại đây cho biết, hợp đồng thuê mặt bằng của anh có thời hạn từ năm 1997 đến 2011. Thời gian đầu còn "sống" được nhưng từ cuối năm 2007 đến nay, tình hình buôn bán quá khó khăn. Các khách hàng "mối" của anh ở các tỉnh đã chuyển sang mua tận gốc, bán tận ngọn và dần bỏ qua đầu mối phân phối sỉ.

Trong khi đó, khách mua lẻ lại lựa chọn Trung tâm Thương mại An Đông Plaza ngay sát bên hơn là vào chợ. Thế nên, các tiểu thương như anh dù muốn hay không vẫn phải "ngồi chơi xơi nước".

Anh Hào cho biết, kinh doanh vải là nghề truyền thống của gia đình anh. Hai mươi năm nay, vợ chồng con cái anh đã gắn bó với cái nghề này, nhà cửa, gia sản cũng nhờ đó mà ra. Nay không cầm cự được, phải tính đến chuyện bỏ nghề, phần chưa biết sẽ làm gì, phần vì phải rời bỏ một nghề đã trở nên thân thiết, anh đã trăn trở không ít...

Được biết, Ban Quản lý Trung tâm TM-DV An Đông đã phối hợp cùng tiểu thương thực hiện một số biện pháp kích cầu, tăng mãi lực như cho tiểu thương phát triển thêm ngành hàng, kết hợp với các công ty du lịch đưa khách đến tham quan, tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho những khách mua hàng trị giá từ 50.000 đồng trở lên. Song, những biện pháp này vẫn chưa thể kéo được người tiêu dùng quay về với chợ. Và như vậy, đời sống của một bộ phận tiểu thương đang rơi vào tình trạng bấp bênh, chưa lối thoát.

Họ sẽ về đâu? Câu trả lời hãy còn bỏ ngỏ...