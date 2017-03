Cho ưu đãi rồi “đòi” lại

Tổng cục Thuế vừa có quyết định giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương và Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM về việc truy thu và phạt thuế (ngày 23-6). Theo đó, vẫn truy thu thuế liên quan đến ưu đãi do niêm yết của ba công ty này. Riêng phần phạt thuế thì được bỏ.

Ba công ty này đều gặp chung vướng mắc trong việc hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhờ niêm yết. Tuy nhiên, cách giải quyết khiếu nại của Tổng cục Thuế gây ra băn khoăn cho không ít DN.

Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp bị truy thu thuế liên quan đến ưu đãi do niêm yết. Ảnh: TT

Cắt ưu đãi vì “không có quy định”

Khi thực hiện cổ phần hóa ba công ty trên được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN hai năm đầu, giảm 50% thuế ba năm tiếp theo. Cụ thể, Nhựa Bình Minh và Chương Dương đều hưởng ưu đãi các năm 2004-2008, Kim Khí TP.HCM hưởng ưu đãi các năm 2006-2010.

Sau khi cổ phần hóa, các công ty này đều thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2006. Trước đó, để khuyến khích phát triển thị trường chứng khoán, đầu năm 2004, Chính phủ có Nghị quyết 01 giao cho Bộ Tài chính bổ sung ưu đãi thuế đối với hoạt động chứng khoán. Từ đó Bộ Tài chính có hướng dẫn DN niêm yết lần đầu được giảm 50% thuế TNDN trong hai năm kể từ khi niêm yết. Vào thời điểm năm 2006, ba công ty trên đều đang hưởng ưu đãi do cổ phần hóa nên không biết phải áp dụng ưu đãi do niêm yết như thế nào.

Cục Thuế TP.HCM có hướng dẫn áp dụng ưu đãi do niêm yết kể từ khi kết thúc thời hạn miễn, giảm thuế do cổ phần hóa. Dựa trên hướng dẫn này Nhựa Bình Minh và Chương Dương đều kê khai, nộp thuế hưởng ưu đãi do niêm yết vào các năm 2009, 2010; Công ty Kim Khí hưởng ưu đãi này năm 2011, 2012.

Đến năm 2011, Tổng cục Thuế có công văn hướng dẫn rằng từ năm 2009 trở đi mà DN chưa hưởng loại ưu đãi do niêm yết thì coi như bỏ, DN không được hưởng nữa. Dựa trên công văn này, Cục Thuế TP.HCM truy thu thuế và phạt các công ty trên, cụ thể Nhựa Bình Minh gần 120 tỉ đồng, Chương Dương trên 10 tỉ đồng, Kim Khí TP.HCM khoảng 4 tỉ đồng.

Trong quyết định giải quyết khiếu nại, Tổng cục Thuế có viện dẫn: “Luật Thuế TNDN năm 2008 (hiệu lực từ 2009) không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với các DN niêm yết”.

Phải xét trách nhiệm cơ quan thuế

Dựa trên căn cứ “không có quy định” này, Tổng cục Thuế vẫn khẳng định các DN không được hưởng ưu đãi do niêm yết. Tuy nhiên, “không phạt hành chính và phạt chậm nộp do nguyên nhân bất khả kháng”. Do không phạt nên số tiền mà Nhựa Bình Minh được tháo gỡ khoảng 42 tỉ đồng, Chương Dương khoảng 3,2 tỉ đồng và Kim Khí TP.HCM khoảng 500 triệu đồng.

Xét lại thời gian trước đây, Luật Thuế TNDN năm 2003 cũng không quy định ưu đãi thuế do niêm yết. Các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến luật này cũng không đề cập. Thế nhưng các DN vẫn được hưởng loại ưu đãi này trong giai đoạn trước năm 2008.

Mặt khác, cuối năm 2008, Văn phòng Chính phủ có công văn đề cập đến ưu đãi này. Theo đó, “Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với biện pháp mà Bộ Tài chính đã thực hiện giảm 50% thuế TNDN” cho DN niêm yết, trong giai đoạn các năm 2004-2006. Lẽ ra Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cần có hướng dẫn kịp thời cho các DN không kê khai hưởng ưu đãi này nữa thì đã không gây ra khó khăn cho DN.

Theo luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, khi DN kê khai nộp thuế, Cục Thuế TP.HCM cũng không phát hiện loại ưu đãi không có quy định trong luật, nghị định, thông tư về thuế TNDN, Cục Thuế TP vẫn cho DN kê khai hưởng. Như vậy, khi truy thu thuế thì cũng phải xét trách nhiệm cơ quan thuế.

Pháp luật về đầu tư có quy định nếu chính sách thay đổi mà bất lợi cho DN thì DN vẫn được áp dụng các chính sách cũ có lợi, đảm bảo không gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Thế nhưng các DN thực hiện cổ phần hóa xong, thực hiện niêm yết trên sàn, kê khai nộp thuế hưởng ưu đãi xong nay bị truy thu thuế thì thiệt hại cho DN. Luật sư TRẦN XOA, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang

QUỲNH NHƯ