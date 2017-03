Cho vay bất động sản vẫn ở mức an toàn

Tại cuộc họp, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định dư nợ xấu trong ngành ngân hàng vẫn ở tỷ lệ an toàn. Con số này là khoảng 35 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 2,29% (mức nợ rủi ro theo chuẩn thế giới là 5% - PV). Tuy nhiên đến nay, các ngân hàng thương mại đã trích lập dự phòng rủi ro gần 34 ngàn tỷ đồng.

Đặc biệt, thống đốc công bố những khoản cho vay bất động sản tại TP rất an toàn, khác nhiều so với dư luận đồn đoán. Như dư nợ cho vay bất động sản tại TP chỉ khoảng 61 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15% so tổng dư nợ cho vay.

Theo thống kê của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh TP.HCM, các ngân hàng chỉ cho vay chín nhóm đối tượng trong lĩnh vực bất động sản có khả năng thu hồi vốn và ít nợ xấu. Như cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cao ốc cho thuê, trung tâm thương mại, xây dựng, sửa chữa nhà ở, kinh doanh bất động sản khác...

Ông Giàu cũng khẳng định thời gian gần đây, các doanh nghiệp bất động sản than khó vay vốn ngân hàng để triển khai dự án là không chính xác. Danh sách 151 dự án bất động sản xin vay vốn từ ngân hàng với số tiền khoảng 14.300 tỷ đồng thì các ngân hàng đã giải ngân trên 9.300 tỷ đồng. Gần đây đã có thêm một số dự án bất động sản khác được giải ngân khoảng 10 tỷ đồng/dự án nên chỉ còn lại hơn chục dự án chưa được tiếp cận nguồn vốn vay. Vì thế, doanh nghiệp bất động sản nào tại TP mà nói chưa vay được vốn ngân hàng để chậm trễ triển khai dự án, chôn tiền khách hàng thì các cơ quan có thẩm quyền nên kiểm tra ngay - ông Giàu nói.