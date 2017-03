Cho Vinashin lùi thời hạn nộp thuế trong đóng tàu

Theo đó, các nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị do các doanh nghiệp thuộc Vinashin nhập khẩu phục vụ các hợp đồng đóng tàu bị hủy được gia hạn nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, đồng thời không cưỡng chế thuế đến hết ngày 31-12-2011.



Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị do các doanh nghiệp thuộc Vinashin đã, đang và tiếp tục nhập khẩu để đóng tàu, xây dựng nhà máy, công trình công nghiệp nhưng chưa đóng xong tàu, chưa hoàn thành nhà máy, công trình do suy giảm kinh tế được lùi thời hạn nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2011.



Đối với tàu đóng để xuất khẩu bị hủy hợp đồng nhưng tìm được khách hàng trong nước thì phải kê khai với hải quan về các khoản thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ đóng tàu để xác định thời hạn nộp số thuế này theo quy định.





Theo T.PHÙNG (TTO)