Chọn bún và các sản phẩm từ gạo an toàn

Nghề sản xuất bún từ xưa đều thực hiện bằng phương pháp thủ công. Ngày nay, công nghệ phát triển, máy móc thay thế cho con người nên người làm bún đỡ vất vả hơn.

Bàng hoàng trước “bão” hóa chất

Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, không ít người sản xuất đã sử dụng các loại hóa chất công nghiệp như: Tinopal, formone... để làm cho bún trắng, tăng độ dẻo dai và có thể để lâu mà không bị hư. Trong khi Tinopal là chất tẩy trắng công nghiệp, nó có tính ôxy hóa cao, cấm dùng trong thực phẩm.

Theo PGS-TS Hoàng Đức Như, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết việc tẩy trắng bún, bánh canh bằng chất huỳnh quang là một hành động gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng, làm hư hại đường tiêu hóa, có thể dẫn đến viêm loét ruột, dạ dày. Nếu sử dụng lâu dài, ảnh hưởng đến gan, thận, thần kinh sẽ gây ra các bệnh mạn tính và còn là nguy cơ gây ung thư.

Bún Hằng Nga, hủ tiếu Nhịp Sống... được người tiêu dùng ưa chuộng.

Khi thông tin bún tươi và các sản phẩm có nguồn gốc từ gạo như bánh ướt, bánh hỏi… sử dụng chất cấm, theo phản xạ tự nhiên, người tiêu dùng đã “tẩy chay”. Chưa bao giờ nghề làm bún rơi vào cảnh “gậy ông đập lưng ông” thê thảm như hiện nay. Thậm chí nhiều gia đình để bảo vệ an toàn đã nói không với bún tươi và các sản phẩm tươi có nguồn gốc từ gạo. Chị Thanh Huyền ở TP.HCM cho biết: “Bún tươi và bánh ướt, bánh hỏi là những món ăn mà cả gia đình tôi rất thích và thường xuyên sử dụng. Từ tiệc tùng, lễ lạc, thậm chí ăn chơi, ăn xế thường ngày các con tôi đều rất háo hức. Từ khi biết thông tin các sản phẩm này có độc, tôi bàng hoàng, phẫn nộ. Qua bạn bè mách nước, cuối tuần qua, vợ chồng tôi vào siêu thị khuân về một số sản phẩm như bún, miến, phở, hủ tiếu ăn liền đóng gói về nhà. Tôi nấu cho các con món bún bò, cũng đỡ ghiền. Hầu như bạn bè và người thân của tôi hiện nay đều bắt đầu chuyển hướng sử dụng theo cách này”.

Tự bảo vệ mình

Từ thịt cá, sữa đến rau quả… có hóa chất độc hại khiến người tiêu dùng đã quá mệt mỏi. Thậm chí nhiều gia đình có điều kiện đã tự tổ chức chăn nuôi, trồng trọt nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm sạch cho gia đình mình. Đó là một cách tự vệ chính đáng. Nhưng vấn đề đặt ra là đến bao giờ người dân thôi sống chung với thực phẩm bẩn và đạo đức nghề nghiệp của các nhà sản xuất nằm ở đâu?

Bún tươi và các sản phẩm tươi có nguồn gốc từ gạo chứa chất độc hại bị phát hiện chẳng khác nào một đòn giáng trí mạng khi sức chịu đựng của người tiêu dùng về an toàn vệ sinh thực phẩm đã vượt ngưỡng. Việc doanh thu ngành hàng này sụt giảm thê thảm là cái giá phải trả cho việc làm ăn bất chính. Con số hàng trăm nhà sản xuất bún tức tốc ký cam kết với Sở Y tế và Sở Công Thương TP.HCM không sử dụng hóa chất Tinopal trong sản xuất bún tươi nói lên điều gì, liệu niềm tin người tiêu dùng có dễ dàng lấy lại?

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Marketing Công ty Acecook Việt Nam, công ty đứng đầu thị phần các sản phẩm ăn liền tại Việt Nam, cho biết: “Từ lúc thông tin thị trường bún tươi được nhiều báo, đài quan tâm đưa tin viết bài, đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của công ty liên tục nhận được các thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm ăn liền. Chúng tôi đã giải thích rất chi tiết để khách hàng hiểu đúng về chất này và khẳng định các sản phẩm gạo của Vina Acecook không có chất tẩy trắng tinopal”.

Đại diện của Vina Acecook cũng chia sẻ thêm, với quy trình sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại của Nhật Bản, cùng các chuẩn kiểm định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn ISO, HACCP, IFS, BRC… Vina Acecook luôn đặt tiêu chí chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, hiện sản phẩm của công ty đã xuất khẩu đi hơn 40 nước trên thế giới và đã đáp ứng các quy định khắt khe về an toàn thực phẩm của từng nước”.

Thực tế được ghi nhận là người tiêu dùng đã thông minh hơn, có nhiều lựa chọn và biết cách bảo vệ mình hơn, các doanh nghiệp chân chính đã đến thời gặt hái.

QUÝ AN