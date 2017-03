Chọn lãi suất cố định hay thả nổi?

Nắm bắt tâm lý lo ngại của khách hàng về sự biến động lãi suất thả nổi khi vay vốn, nhiều ngân hàng (NH) đã tung ra các chương trình cố định lãi hoặc các phương án chọn lãi suất để thu hút khách hàng.

Đa dạng sản phẩm đi vay

Những ám ảnh về lãi suất thả nổi cao ngất ngưởng những năm trước đây đến giờ vẫn khiến không ít khách hàng lo ngại. Nhiều NH đã đưa ra các gói lãi suất kéo dài thời hạn ưu đãi từ sáu tháng đến một năm, từ một năm đến hai năm… Gần đây, nhiều NH đưa ra các gói cố định lãi suất cho toàn bộ quá trình vay cố định cả khoản vay. Tại Vietcombank, để giúp khách hàng chủ động trong quá trình sản xuất kinh doanh trong việc vay vốn lưu động, NH này đã cho phép khách hàng lựa chọn nhiều hình thức vay vốn phù hợp với loại hình kinh doanh của khách hàng. Chẳng hạn khách hàng có thể chọn đủ kỳ hạn từ một đến 12 tháng. Khách hàng cũng được hưởng lãi suất cố định trong thời hạn vay… Hay như tại NH ANZ, khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn sẽ được NH tư vấn hoặc chọn hình thức vay lãi suất thả nổi hoặc chọn lãi suất cố định suốt mấy năm vay.

Chị Hồng Thịnh (ở quận 7) cho biết từ năm 2013, gia đình có nhu cầu nên chị đã vay tín chấp vài chục triệu đồng tại VPBank. “Lãi suất mà NH này đưa ra rất cao nhưng việc cố định như vậy giúp tôi biết chắc mình phải đóng bao nhiêu tiền hằng tháng trong suốt ba năm. Việc tính lãi suất thả nổi theo thị trường không biết thế nào mà lần nên có lẽ nhiều khách hàng chọn cách vay lãi suất cố định như tôi” - chị Thịnh nói.

Nếu chọn lãi suất thả nổi, khách hàng nên yêu cầu NH bản dự tính áng chừng lãi suất để chuẩn bị được kế hoạch trả nợ. Ảnh minh họa: YT

Nhiều khách hàng thừa nhận khi đi vay họ chỉ quan tâm đến tiền gốc, lãi phải trả hằng tháng chứ ít biết đến việc lãi suất sau thời gian đầu là bao nhiêu, phí phạt chậm thanh toán, phí phạt thanh toán trước hạn… thế nào.

Ông Rahn Wood, Giám đốc khối NH bán lẻ của VIB, cho hay ở Việt Nam khách hàng đã quen với việc lãi suất thay đổi liên tục nên ngay cả việc giữ lãi suất ưu đãi cố định trong thời gian dài cũng được khách hàng quan tâm.

Lãi suất cố định cao hơn lãi suất thả nổi

Theo ông Huỳnh Trung Minh, chuyên gia tài chính, một khi đưa ra lãi suất cố định nghĩa là NH cũng tin tưởng vào sự ổn định lãi suất do NHNN kiểm soát và trong tương lai sẽ ít có khả năng tăng. Song nếu so sánh giữa lãi suất cố định trong suốt thời gian vay và lãi suất thả nổi, ông Minh cho rằng lãi suất cố định sẽ cao hơn. Nguyên nhân là do NH cũng phải huy động tiền gửi ở các kỳ hạn dài và trả lãi suất huy động cao hơn cho người gửi tiền. Vì vậy việc khách hàng vay phải trả cao hơn khi chọn lãi suất cố định suốt thời hạn vay cũng là điều bình thường. “Khách hàng muốn được hưởng lãi suất ổn định thời gian dài trong tương lai thì phải trả giá cao hơn” - ông Minh giải thích.

Tuy nhiên, với sản phẩm vay cố định lãi suất, ông Minh phân tích cả NH và người đi vay đều có lợi. NH nhờ vào sự ổn định này đảm bảo được kế hoạch lợi nhuận của mình. Khách hàng cũng vậy, họ biết trước chắc chắn mỗi tháng phải đóng cả gốc và lãi bao nhiêu (vì lãi suất không tăng hay giảm trong suốt quá trình vay). Nhờ thế họ sẽ chuẩn bị được kế hoạch tài chính của mình. Vậy nên lúc này quyền lựa chọn vay kỳ hạn ngắn, dài, lãi suất thả nổi hay cố định thuộc về khách hàng. Nói cách khác, với những ưu điểm và nhược điểm ấy, khách hàng sẽ chọn trả lãi suất thấp trong ngắn hạn hay chấp nhận trả lãi suất cao mà ổn định trong dài hạn phụ thuộc vào sự tính toán và lựa chọn của mỗi khách hàng.

Với lãi suất thả nổi, nhất là sau giai đoạn khuyến mãi, mặc dù được các NH công bố hiện nay sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi 12/13 tháng cộng với biên độ khoảng 3,5%-6%/năm. Tuy vậy các chuyên gia khuyến cáo khách hàng vay hãy nhờ NH cho bản dự tính áng chừng để chuẩn bị được kế hoạch trả nợ, tránh trường hợp khi lãi suất trong thời gian khuyến mãi thì thấp nên trả được lãi, đến khi trở về bình thường lại không đủ khả năng chi trả.