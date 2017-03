Năm nay mặc dù kinh tế khó khăn nhưng tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm lớn vẫn nhập hàng dồi dào phục vụ tết. Ngày tết, trong mỗi gia đình không thể thiếu các món như bánh chưng nếp bắc gói lá dong, bánh tét, giò lụa, giò bò, giò thủ, nem chua, dưa món, tai heo… hay các loại thực phẩm chế biến tiện dụng khác.

Thực phẩm tiện dụng

Hiện nay tại cửa hàng Bánh mì Hà Nội đã trưng bày hàng hóa phục vụ tết. Đặc biệt, cơ sở này đã nhận đặt hàng các sản phẩm hấp dẫn cho ngày tết như bánh chưng nếp bắc được gói trang trọng trong những chiếc lá dong, bánh tét nhân đậu xanh và thịt heo, giò lụa thơm ngon được chế biến từ thịt heo sạch tươi nguyên chất, giò thủ và giò bò thơm đậm đà. Với giá cả phù hợp dành cho NTD là các doanh nghiệp, gia đình biếu tặng. Đây là dịp để bày tỏ tấm lòng thành kính với người thân, tình cảm chân thành với bè bạn, hay lời cảm ơn ý nghĩa đến với đối tác, khách hàng thân hữu. Trong đó cơ sở Bánh mì Hà Nội cũng là một trong những đơn vị có sản lượng tiêu thụ thực phẩm tết khá cao hằng năm do sự tín nhiệm của khách hàng vì thương hiệu uy tín lâu năm.

Chính nhờ sự tín nhiệm của khách hàng mà cơ sở Bánh mì Hà Nội (địa chỉ duy nhất tại 83-85 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.HCM) đã liên tục thay đổi mẫu mã, cải tiến công nghệ mới và chất lượng sản phẩm được nâng cao đáp ứng nhu cầu của các khách hàng sành điệu muốn thưởng thức những món ăn cao cấp, đậm đà hương vị Việt.

Khách hàng chọn mua thực phẩm ngày tết.

Ngon và chất lượng là tiêu chí số một

Với trên 35 năm kinh nghiệm sản xuất các loại bánh ngọt, bánh nướng, giò chả, paté, xúc xích, xôi khúc, xôi lá sen… đặc biệt là các loại bánh đặc sản theo mùa như tết Nguyên đán thì có bánh chưng nếp bắc gói lá dong, bánh tét…; Giáng sinh có các loại bánh kem, gà Tây quay…; mùa Trung thu thì có các loại bánh Trung thu (bánh nướng, bánh dẻo, bánh chay).

Tất cả loại bánh, giò chả, lạp xưởng, dưa món, củ kiệu… do Cơ sở Bánh mì Hà Nội sản xuất đều mang đậm hương vị Việt đặc trưng, sản phẩm được đăng ký tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và nguyên liệu sản xuất được chủ nhân của cơ sở chọn lọc từ những nguyên liệu tốt, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Bánh chưng và giò bò của Cơ sở Bánh mì Hà Nội.

Nhiều loại thực phẩm của Bánh mì Hà Nội mang đậm nét văn hóa Việt và được thực khách chọn mua biếu tặng nhau vào dịp lễ, tết như: bánh chưng, bánh tét mặn và bánh chay. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (quận 1, TP.HCM) cho biết: “Tôi là khách hàng “ruột” của Bánh mì Hà Nội, bởi các món giò và paté, bơ, bánh tét, bánh chưng, lạp xưởng tôm, lạp xưởng thịt… cả nhà tôi đều thích. Không hiểu sao các loại thực phẩm ăn nhanh ở đây lại rất ngon và đậm đà, nhất là sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu mua các loại thực phẩm tết của Bánh mì Hà Nội, phải mua đúng cơ sở chính gốc ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 mới ngon”. Được biết các thực phẩm ăn nhanh của Cơ sở Bánh mì Hà Nội - Nguyễn Thiện Thuật hầu hết là những thực phẩm dinh dưỡng, vừa ăn, bánh không quá ngọt, giò làm từ thịt nạc, lạp xưởng thịt không mỡ, lạp xưởng tôm thơm ngon… dành cho mọi người dù khỏe mạnh hay có nguy cơ bệnh tiểu đường hoặc béo phì đều dùng được.

Đặc biệt, các sản phẩm của Bánh mì Hà Nội được sản xuất liên tục theo nhu cầu của sản lượng tiêu dùng nên bảo đảm không có thực phẩm cũ. Chính vì lợi thế này nên người tiêu dùng có thể yên tâm đặt hàng ngay đển được thưởng thức những chiếc bánh chưng, bánh tét ngon, giò chả… thơm phức mới ra lò.

YẾN THY