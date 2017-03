Chủ động bình ổn thị trường tết

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp chiều ngày 16-11 với các bộ, ngành liên quan về tình hình giá cả, thị trường 10 tháng đầu năm và phương hướng điều hành chuẩn bị thị trường trong những tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng lưu ý đối với mặt hàng thịt heo, gà, trứng… đang gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất cao, bị ảnh hưởng bởi thông tin sử dụng chất cấm khiến giá giảm mạnh, dẫn tới hiện tượng treo chuồng. Hiện Chính phủ đã có các biện pháp hỗ trợ hộ gia đình và trang trại chăn nuôi về tín dụng để nhanh chóng tái đàn.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cũng cần tính đến khả năng do sức mua thấp nên một số doanh nghiệp, tiểu thương có thể dè dặt trong việc sản xuất, dự trữ hàng tết. Hiện 42/63 địa phương đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng. Dự kiến nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu trong dịp tết Quý Tỵ 2013 tăng khoảng 20%-25% so với các tháng thường trong năm và tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

