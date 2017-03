Chủ động in hóa đơn từ bây giờ

Theo ông Tuấn, hiện chỉ cần có máy tính, máy in và phần mềm kế toán là DN có thể in được hóa đơn. Thông qua việc tự in hóa đơn, DN có thể quảng bá thương hiệu, hình ảnh và tiết kiệm chi phí cho mình. Hiện cả nước có hơn 350.000 DN thuộc diện tự in hóa đơn, trong khi đó chỉ có khoảng 10.000 DN quen với việc tự in. Chính vì vậy, thời gian qua có nhiều DN bị phía nhà in đẩy giá in hóa đơn lên cao.

Theo Nghị định 51 về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ ngày 1-1-2011, DN sẽ phải tự in hoặc đặt in hóa đơn. DN có quy mô siêu nhỏ (dưới 10 lao động) được gia hạn đến ngày 1-1-2012.

L.THANH