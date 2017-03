Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội đề nghị phạt Big C

Trao đổi với PV, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng đây là trường hợp cơ quan quản lý thị trường và Sở Công Thương cần vào cuộc xác minh làm rõ; đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ mặt hàng. “Đầu vào sản phẩm ở các siêu thị thường qua nhiều khâu kiểm tra chặt chẽ, trong đó chất lượng sản phẩm và nhãn hàng hóa luôn được ưu tiên. Do đó sai sót của nhân viên là điều hiếm có…” - ông Phú nhấn mạnh. Theo ông Phú, lỗi của Big C có thể xử lý theo quy định xử phạt sai phạm nhãn mác hàng hóa, mức phạt hành chính từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho hay việc xử phạt lỗi trên của Big C không dễ bởi thông tin này chỉ biết qua báo chí phản ánh. “Do không trực tiếp phát hiện và đơn vị này đã ngừng dán cờ lên sản phẩm nên khó có căn cứ xử phạt” - ông Lộc nói.

Trước đó, ngày 24-3, đại diện Big C đã lý giải sự cố trên do sơ suất của nhân viên dán nhãn mác. Big C cũng khẳng định nho bị dán cờ Trung Quốc có nguồn gốc từ Ninh Thuận được cung cấp bởi doanh nghiệp Minh Quang (trụ sở Đan Phượng, Hà Nội).

TRÀ PHƯƠNG