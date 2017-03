Chủ tiệm vàng khốn đốn vì tin đồn vô căn cứ

ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGUỒN GỐC TIN ĐỒN

Chúng tôi đến tìm hiểu sự việc tại xã Quế Xuân 1 vào cuối tháng 10. Tiếp xúc với gia đình ông Từ Viết Nhật - chủ tiệm, chúng tôi thấy rõ sự lo lắng, hốc hác hiện trên nét mặt sau khi họ mua lại lượng vàng “khổng lồ”. Bà Nguyễn Thị Phú - vợ ông Nhật than: “Chúng tôi phải mua lại số vàng mà người dân đổ xô đi bán nên phải đem cắm sổ đỏ, một số vật dụng có giá trị để vay nóng”. Theo bà Phú, đỉnh điểm là ngày 10-10 khi có đến hàng trăm người đến bán vàng hiệu Nhật, ước tính trong đợt này tiệm mua vào khoảng 20kg (1kg vàng = 26 lượng 6 chỉ 6 phân vàng), tổng cộng trên 500 lượng.

Đó là chưa kể không ít người buôn bán lẻ và một số tiệm khác mua vào. Ông Nhật cho rằng lượng vàng ông gia công trên 26 năm không thể kể hết, trong số đó người dân đến bán lại phần không nhỏ. Bên cạnh đó hàng trăm người hiếu kỳ cũng đổ xô đi “xem tình hình” khiến làng quê yên tĩnh bỗng dưng ồn ào, tắc đường; công an huyện, xã phải đến giữ an ninh trật tự và đề phòng kẻ cắp, cướp giật.

Qua tìm hiểu từ nhiều nguồn, chúng tôi có thể hệ thống nguồn cơn sự việc như sau: một ngày đầu tháng 10, bà Lê Thị Kim (SN 1968, ở thôn 3 - Dưỡng Mông Đông, xã Bà Rén) đến tiệm vàng Nhật để đổ (mua) vàng. Nhân tiện, chị Lưu Thị Ba (SN 1979, bán áo quần ở chợ Bà Rén, gọi bà Kim bằng thím) gửi chiếc nhẫn nửa chỉ vàng 9,999 (vừa đổ gần nửa tháng) nhờ đến hỏi xem và đổi vì vừa đeo lại có vết trắng ở phía trong. Do chỗ thân tình với tiệm vàng Nhật nên bà Kim không ngần ngại. Khi bà Kim đến hỏi thì vợ chồng ông Nhật cho rằng vệt trắng đó là do thủy ngân bám vào khi người đeo sử dụng, sinh hoạt, không ảnh hưởng gì. Nếu muốn đổi lại thì phụ 20 ngàn tiền công. Do là của đứa cháu nên bà Kim không quyết định được, cầm về trả lại và nói rõ mọi sự cho Ba. Thấy tiếc 20 ngàn đồng vì mới đổ chưa được nửa tháng nên Ba không đổi nữa.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Không biết xuất phát từ đâu mà mấy ngày sau trong chợ Bà Rén, ngoài thôn làng ngõ xóm xôn xao đồn thổi những câu đại loại “vàng Nhật giả”, “vàng Nhật nửa vàng nửa trắng”, “ông Lưu Hồng Dương viết đơn tố cáo tiệm Nhật đổ vàng giả”... Nghe vậy, vợ chồng ông Nhật hết sức ngạc nhiên, không hiểu đầu đuôi thế nào.

Khoảng ngày 7-10, ông Lưu Bê (anh ruột ông Dương) đến tiệm vàng Nhật với ý định đổ nửa chỉ vàng để đi đám cưới đứa cháu thì vợ chồng ông Nhật không đổ, vì cho rằng ông Dương tố cáo vô căn cứ. Ông Bê chưa rõ việc gì, về nói lại cho ông Dương. Nghe vậy, ông Dương cũng “sôi máu” vì mình không hề làm chuyện đó nên ra tiệm vàng Nhật hỏi rõ đầu đuôi. Khi đến hỏi thì hai bên - ông Dương và vợ chồng ông Nhật có to tiếng. Do ở gần chợ Bà Rén nên nhiều người hiếu kỳ đến xem. Sau đó, nghĩ mình bị nghi oan, ông Dương làm đơn gửi công an xã trình bày không hề có chuyện mình tố cáo tiệm vàng Nhật. Ngày hôm sau (8-10), Công an xã Quế Xuân 1 mời ông Dương và ông Nhật lên để giải quyết một số vấn đề liên quan.

CẦN XỬ LÝ NHỮNG KẺ GÂY RỐI BẰNG TUNG TIN NHẢM

Hai hôm sau, tin đồn lại thổi lên, không có đồn thành có, một đồn mười, mười đồn trăm, thế là người dân đổ xô đi bán vàng ở tiệm Nhật. Có điều là số hộ dân trong xã thì ít mà hầu hết là các xã khác của huyện Quế Sơn và Duy Xuyên. Nhiều bà ôm từng nắm vàng run run đến đổi vì hoảng sợ, không ít bà ngất xỉu vì lo lắng. Hiểu được tâm lý người dân, hơn nữa tin tưởng đây chỉ là tin đồn nhất thời nên vợ chồng ông Nhật mua hết số vàng mang thương hiệu mình của những ai đến bán. Ngoài ra, một số người, tiệm buôn bán vàng cũng mua giúp cho tiệm Nhật vì sự hiểu lầm của người dân. Do lượng tiền không đủ để mua số lượng vàng lên đến hàng trăm lượng nên bà Phú đứng mua, còn ông Nhật phải đi chạy tiền, thế là lời đồn lại thổi lên rằng “ông Nhật bị công an bắt rồi” khiến người đến bán vàng càng đông hơn. Đến nay, lời đồn lan xa khiến tiệm vàng Nhật vẫn chỉ biết mua vào mà khó bán ra.

Ông Trương Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1, khẳng định: “UBND xã chưa hề nhận được một đơn tố cáo nào cho rằng tiệm Nhật làm vàng giả. Đây chỉ là tin đồn thất thiệt gây tổn lại đến uy tín, danh dự và vật chất của gia đình ông Nhật”. Theo ông Thành, tiệm vàng Nhật gây dựng và có uy tín hàng chục năm nay. Đây cũng là một trong những tiệm vàng, doanh nghiệp có uy tín nhất trong và ngoài xã Quế Xuân 1, được Tổng cục Thuế tặng bằng khen, là doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho các hoạt động, hội đoàn của xã. Ông Nhật còn là đại biểu HĐND xã, bệnh binh 2/3 (mất 75% sức khỏe). Ông Thành đề nghị cấp trên xem xét, sớm làm rõ trắng đen sự việc để thông báo rộng rãi, “minh oan” cho tiệm vàng Nhật để người dân yên tâm.

Ông Trương Văn Phòng - Trưởng CA xã - cũng nhấn mạnh: “Đây chỉ là lời đồn thổi thất thiệt. Do vấn đề này vượt ngoài tầm giải quyết của công an xã nên chúng tôi đã báo cáo lên công an huyện nắm tình hình và xử lý”.